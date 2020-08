Tampereen Hervannassa sattui kuolemantapaus – poliisi etsii kuvassa näkyvää, epäselvästi puhuvaa miestä

Sisä-Suomen poliisi tutkii Tampereen Hervannassa sattunutta kuolemantapausta. Poliisi pyytää havaintoja kuvassa näkyvästä miehestä.

Havaintoja pyydetään erityisesti lauantailta 8. elokuuta ja sunnuntailta 9. elokuuta. Mies on liikkunut todennäköisesti Hervannan alueella tai sen lähettyvillä.

Miehellä on ollut yllään todennäköisesti kuvan vaatetus: vaalea t-paita, tumma takki, farkut, mustat kengät, tumma lippalakki ja selässä reppu. Hän on voinut liikkua myös ilman takkia kuvassa näkyvässä vaaleassa t-paidassa. Mies käyttää silmälaseja, ja poliisin mukaan hänen puheensa on epäselvä.

Havaintoja otetaan vastaan sähköpostitse keskitettytutkinta.sisa-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse 0295445317.