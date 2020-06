Tampereen Vasaratien murhan tilaamisesta syytetty kertoo lähettäneensä satojatuhansia kuvia Snapchatissa

Tampereen Vasaratien murhajutun toinen syytetty, surmatun miehen 20-vuotias poika, kiistää tilanneensa murhan. Syyttäjän mukaan 20-vuotias lupasi murhasta palkkion, joka oli määrä maksaa jälkikäteen perintörahoista. Syyttäjä vaatii 20-vuotiaalle rangaistusta yllytyksestä murhaan.

– Mulla ei ole mitään tekemistä tuon mielenvikaisen toiminnan kanssa, sanoi murhaan yllytyksestä syytetty tänään Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Syytetty sanoi, että hän lähettää runsaasti kuvia itsestään Snapchat-sovelluksessa ja että näitä kuvia on ollut mahdollista kaapata. Kuvia on hänen mukaansa kertynyt jo satojatuhansia. Hän vakuutti myös, että ei ole kertonut kenellekään isänsä naisystävän matkasuunnitelmista.

Syytetyn mukaan välit isään olivat huomattavasti parantuneet viime aikoina isän raitistumisen myötä. Syytetty sanoi myös, että hänellä ei ole juurikaan tietoa isänsä omaisuudesta. Hän on tiennyt isänsä osuudesta autoliikkeessä, mutta muutoin hänen käsityksensä on ollut lähinnä se, että isällä on muun muassa asuntovelkaa.

Omaa taloudellista tilannettaan mies luonnehti opiskelijan mittapuulla normaaliksi. Hänellä on opintolainaa, mutta toisaalta valmistuminen näköpiirissä. Mies kertoi myös, että isän oli ollut tarkoitus hankkia hänelle auto lähiaikoina.

Murhasta syytetty 19-vuotias mies kertoi aiemmin käräjäoikeudessa pyytäneensä ja saaneensa murhan tilaajalta kuvan tilaajasta lusikan kanssa sekä kuvan tilaajan ajokortista. Murhasta syytetyn mukaan juuri yllytyksestä syytetty on ollut tilaaja. Kuvien oli 19-vuotiaan mukaan tarkoitus olla varmistus tilaajan henkilöllisyydestä sekä siitä, että tekijä voisi myöhemmin vaatia tältä palkkiotaan.

Yllytyksestä syytetty mies kertoi tänään oikeudessa, että hän oli hukannut ajokorttinsa jo aiemmin. Siitä ei ollut kuitenkaan ollut haittaa, koska hänen asuinkaupungissaan hänet tunnettiin ravintoloissa muun muassa aiemman portsarina toimimisen vuoksi.

– Se (ajokortti) on ollut hukassa jo pidemmän aikaa. Rauma on niin pieni paikka, että ei tarvitse näyttää, kaikki tuntee mut muutenkin. (...) Poliisiaseman tiskillä huomasin, että ei ole ajokorttia (...) isän kuoleman jälkeen, syytetty sanoi.

Mies kertoi käyttäneensä hormoneja lihasmassan lisäämiseksi, mutta lopettaneensa käytön viime vuoden loppupuolella. Hänen painonsa oli ollut enimmillään noin 90 kiloa, mutta hormonien käytön lopettamisen jälkeen hieman yli 70 kiloa.