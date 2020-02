Tampereen sortuva talo on harvinaisen kimurantti tapaus – missä tilanteissa vakuutus korvaa tuhoutuvan kodin?

Asuintalon sortumisvaara on taloyhtiön, asukkaiden ja vakuutusyhtiöiden näkökulmasta harvinainen ja kimurantti tapaus.

Viime päivinä on puhuttanut Tampereen Kaarilassa sortumavaarassa oleva asuintalo. Talo on asetettu tilapäiseen käyttökieltoon, ja sen asukkaat ovat joutuneet evakkoon. Korvaako vakuutusyhtiö, jos oma koti uhkaa sortua?

Oleellista on se, onko kyseessä äkillinen, ennakoimaton vahinko vai hitaasti kehittynyt muutos esimerkiksi maaperässä.

– Jos kyseessä on pitkäkestoinen maanperän painuminen, niin silloin vakuutus ei korvaa, sanoo Ifin korvauskeskuksen johtaja Juha T. Virtanen.

Korvattaviksi vahingoiksi katsotaan yleensä yllättävät tapahtumat, esimerkiksi voimakkaiden rankkasateiden ja tulvien aiheuttamat vauriot. Lisäksi vakuutusehdoissa on tyypillisesti rajattu pois erikseen mainitut tapahtumat, vaikka ne ilmenisivätkin ennalta-arvaamattomasti. Tavallisista ilmasto-oloista, kuten routimisesta, johtuvia vahinkoja ei pääsääntöisesti korvata.

Rakennusvirheestä ei korvauksia

Tampereen tapauksessa kyse on taloyhtiöstä, jolloin kiinteistön vakuutuksesta vastaa taloyhtiö ja asukas omasta irtaimistostaan.

– Vakuutuksessa korvattavuutta arvioidaan aina syyn eikä seurauksen perusteella. Jos vaikka talo on palanut, korvattavuuden ratkaisee, miksi se on palanut. Tässä (Tampereen) tilanteessa on sama kysymys, sanoo henkilöasiakkaiden omaisuuskorvauspalveluiden johtaja Markus Uimonen Pohjola Vakuutuksesta .

Uimosen mukaan esimerkiksi kaivojen luhistumiset ovat tyypillisiä sortumisvahinkoja, mutta yhtään asuintalon sortumiseen liittyvää tapausta ei ole Pohjola Vakuutuksessa aiemmin tullut vastaan.

Maaperän muutoksiin liittyvistä vahingoista voi saada korvauksia esimerkiksi putkirikon takia.

– Esimerkiksi jos rakennuksen alla on rikkoontunut vesiputki, joka aiheuttaa maan liikkumisen tai painumisen. Se on tyypillisesti korvattava vahinko, Uimonen kertoo

Vakuutus ei korvaa rakennusvirheestä johtuvia vahinkoja esimerkiksi talon perustuksissa. Rakennusvirheestä on vastuussa virheen aiheuttaja.

"Vakuutusten pitääkin muuttua"

Kulunutta talvea voidaan pitää poikkeuksellisen leutona. Lämpimät talvet voivat yleistyä ilmastonmuutoksen takia, mikä vaikuttaa myös vakuutusyhtiöiden riskiarviointiin.

– Jos tämä maailma muuttuu, niin meidän pitää laskea riskit uudelleen. Vakuutusten pitääkin muuttua, kun tulee Airbnb :tä, sähköautoa tai koronaepidemioita. Ilmastonmuutos on aika kuuma peruna, Virtanen pohtii.

Uimosen ja Virtasen mukaan sortumisvaaran uhatessa kannattaa aina tehdä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön, jotta vahingon syy voidaan selvittää.

Lisäksi useimpiin kotivakuutuksiin kuuluu asumisen keskeytysturva. Asumisen keskeytyminen voidaan korvata, jos vahinkotapahtumakin on vakuutuksesta korvattava.

Keskeytysturva kestää Virtasen mukaan Ifillä enintään vuoden, ja se voidaan maksaa kertakorvauksena tai 85-prosenttisesti toteutuneista kuluista.