Tampereen tulipalo on saatu hallintaan ja evakuointi päättyy

Tulipalo Tampereen Ruskossa on saatu hallintaan, Pirkanmaan pelastuslaitos tiedottaa. Savunmuodostus on vähentynyt, ja tuulen suunta on kääntynyt itään eikä aiheuta vaaraa Lintuhytin asuinalueelle. Alueen asukkaille on tiedotettu evakuoinnin päättymisestä.

Hälytys tulipalosta Deleten jätteenkäsittelylaitoksella Ruskon Tauskonkadulla tuli aamuyöllä puoli viiden aikaan. Palo oli syttynyt suuressa kasassa, jossa oli metalli- ja muovipitoista rakennusjätettä. Viereiseltä asuinalueelta jouduttiin evakuoimaan noin 350 ihmistä palosta levinneen sankan savun takia.

Pelastuslaitos onnistui jo iltapäivään mennessä rajaamaan palon alueelle, joka oli noin 75 metriä pitkä, 50 metriä leveä ja 15 metriä korkea. Pelastuslaitos purki kasaa koneilla ja nosti esille palopesäkkeitä, jotta niihin päästäisiin käsiksi sammuttamista varten.

Lintuhytin asukkaista valtaosa löysi omatoimisesti paikan, joissa odottaa lisätietoa evakuoinnin kestosta. Pelastuslaitos kuljetti kymmenkunta asukasta kuitenkin turvaan Vuoreksen kouluun.

– Ihmiset olivat rauhallisia, mutta joitakin huolestutti, milloin he pääsevät kotiin. Osa mietti sitä, vaurioittiko savu heidän kotiaan, kertoi palvelupäällikkö Taru Herranen Tampereen kaupungilta.

Hänen mukaansa kaupunki on määritellyt etukäteen evakuointipaikat.

Tilanne vaikutti aluksi hurjalta

Koulussa noudatettiin tarkoin koronaepidemian vaatimia varotoimia. Paikalla ei myöskään ollut paljon koululaisia eikä henkilökuntaa koronatilanteen takia.

– Rakennus on valtavan iso, joten turvavälit pystyttiin takaamaan. Tänne oli myös varattu runsaasti suojavarusteita, Herranen mainitsee.

Ensihoitoyksikkö tarkisti ihmisten terveyden, eikä ketään tarvinnut laittaa eristyksiin. Paikalle kouluun saatiin nopeassa tahdissa noin kolmekymmentä ammattilaista ja vapaaehtoista auttamaan tulijoita.

Koulun pihassa liikennettä ohjasivat Mikko Niemi ja Ari Nissinen Vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta. Nissisen mukaan tilanne vaikutti alussa hurjalta, kun ensitietojen mukaan koululle odotettiin jopa kaikkia Lintuhytin asukkaita. Lopulta tulijoita oli kuitenkin paljon vähemmän.

Tulipalo ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Jätelaitoksen toiminta on keskeytetty palon vuoksi.