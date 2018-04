Tampereen uuden yliopiston uusi rehtori Mari Walls: "Viiden vuoden kuluessa meillä on aivan uudenlainen, notkea, monialainen yliopisto"

Edelläkävijyys ja uudistaminen kiinnostaa professori, filosofian tohtori Mari Wallsia. Walls pääseekin pian toden teolla uudistusten kimppuun, sillä hänet on valittu Tampereen uuden yliopiston rehtoriksi. Tällä hetkellä Luonnonvarakeskuksen (Luke) pääjohtajana toimiva Walls aloittaa uudessa tehtävässään 13. elokuuta. Hän toimii uuden yliopiston toiminnan käynnistymiseen saakka Tampereen korkeakoulusäätiön toimitusjohtajana.

– Minua vie se, että teemme uutta, tässä on mielestäni kaikki hienot edelläkävijyyden ja uudistamisen elementit. Ja erityisesti se, että tässä tehdään töitä tulevaisuudentekijöiden eli opiskelijoiden kanssa, Walls sanoo.

Walls on työskennellyt muun muassa Suomen ympäristökeskuksen (Syke) Merikeskuksen johtajana ja ympäristötieteen professorina sekä Suomen Akatemian tutkimusohjelmajohtajana.

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyvät ensi vuoden alussa Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi. Tampereen uudesta yliopistosta tulee Suomen toiseksi suurin yliopisto.

Wallsin mukaan tarkoituksena on luoda Tampereelle kansainvälinen yliopisto.

– Odotukset ovat sellaiset, että viiden vuoden kuluessa meillä on Suomessa aivan uudenlainen, notkea, monialainen yliopisto, jonka houkuttelevuus on suuri ja joka on myös eurooppalaisesti tosi kiinnostava. Uskon ja olen ymmärtänyt, että eurooppalaisessa yliopistokentässä ollaan tosi kiinnostuneita siitä, miten tämä lähtee liikkeelle ja kuinka tämä onnistuu.

Luottamuksellinen haku merkitsi

Rehtorin rekrytointiprosessi oli luottamuksellinen, eikä hakijoiden nimiä julkistettu. Tampereen yliopiston mukaan prosessissa tarkasteltiin yli kahtasataa henkilöä, mutta Wallsin valinnasta oltiin yksimielisiä.

Wallsin mukaan häntä pyydettiin rekrytointiprosessiin. Hän ei olisi todennäköisesti lähtenyt mukaan, jos prosessi olisi ollut julkinen.

– Luottamuksellinen prosessi on tärkeä, kun ollaan esimerkiksi julkisessa virassa niin kuin itse olen. Esimerkiksi pääjohtajana ollaan selkeästi vastuussa omasta virastosta. Nämä prosessit ovat aika pitkiä, joten joskus on parempi, että voi testauttaa itsensä myös tällaisessa prosessissa, johon kutsutaan mukaan.

Tampereen yliopiston nykyinen rehtori Liisa Laakso on hakenut Helsingin yliopiston rehtorin virkaa. Helsingin yliopiston uusi rehtori on määrä valita kolmen jatkohaastatteluun päässeen ehdokkaan joukosta keskiviikkona.

Laakson lisäksi jatkohaastatteluihin kutsuttiin Jari Niemelä ja Outi Vaarala. Niemelä toimii muun muassa kaupunkiekologian professorina Helsingin yliopistossa ja Vaarala Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusjohtajana.

Epävarmuus aiheuttaa erimielisyyttä

Yliopistojen yhdistyminen on myös kuumentanut tunteita Tampereella. Yliopistolla järjestettiin esimerkiksi helmikuussa ulosmarssi, jolla kritisoitiin lausunnolla olevaa Tampere 3:n johtosääntöesitystä. Yliopistoväki katsoi esityksen kaventavan yliopiston valtaa.

Wallsin mielestä erimielisyydet johtuvat epävarmuudesta, jota voidaan helpottaa esimerkiksi vuoropuhelulla.

– On tyypillistä, että muutosvaiheessa on paljon avoimia kysymyksiä ja epäselvyyttä. Tulkitsen, että ne (jännitteet) ovat uuden organisaation synnyttämisen yksi vaihe, ei sitä pidä pelästyä.

Walls uskoo Tampereen uuden yliopiston kulttuurin hahmottuvan kunnolla sen toisena toimintavuotena.

– Lähdemme aidosti rakentamaan uudentyyppisiä tutkinto-ohjelmia ja viemään eteenpäin uudenlaista opetusta. On välttämätöntä, että opiskelijoista huolehditaan vielä paremmin kuin tähän mennessä. Ei heitä tiputeta kylmään veteen, että uikaa tuossa.