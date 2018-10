Tamperelaiskoulun työskentely on häiriintynyt kohtuuttomasti kohun myötä, sanovat Tampereen pormestari ja konsernijohtaja

Tampereen koulut tarvitsevat nyt kasvatus-, opetus- ja työrauhan, sanovat Tampereen pormestari Lauri Lyly (sd.) ja konsernijohtaja Juha Yli-Rajala tiedotteessa. He ottavat kantaa tamperelaiskoulun ja siellä tehdyn oppilastyön saamaan julkisuuteen.

Keskustelu sai alkunsa tällä viikolla, kun kansanedustaja Laura Huhtasaari (ps.) kritisoi koulujen yhteiskunnallista kasvatusta käyttäen esimerkkinä tamperelaiskoulua.

Lyly ja Yli-Rajala sanovat tiedotteessa, että asiayhteydestään irrotettu nosto on häirinnyt koulun työtä kohtuuttomasti. He eivät kuitenkaan mainitse Huhtasaarta nimeltä. Tamperelaiskoulun on kerrottu saaneen osin jyrkän negatiivista palautetta Huhtasaaren kritiikin jälkeen.

Lisäksi Lyly ja Yli-Rajala painottavat, että Tampereella noudatetaan valtakunnallista opetussuunnitelmaa opetuksen järjestämisessä.