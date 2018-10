Tankotanssi tuli liikuntapuistoon – Jyväskylä avasi uuden liikuntapaikan uusine laitteineen

Jyväsjärven Rantaraitin varrelle rakennettavaan kuntoilupaikkojen sarjaan kuuluva Kuokkalan Suuruspään liikuntapaikka on avattu käyttöön. Kaiken ikäisten liikuntapaikka on pinta-alaltaan noin 400 neliötä ja sen keskeisiä kuntoilumuotoja ovat cross training ja bootcamp.

Harrastajien toiveesta Suuruspään liikuntapaikalle on laitettu myös kaupungin ensimmäinen, ulkokäyttöön tarkoitettu tankotanssitanko. Se on asennettu punaisen tekonurmiympyrän keskelle, jossa aloittelijakin voi turvallisesti muksahtaa itseään telomatta.

Liikuntapaikka on pääosin tekonurmipintainen, joka on harjoittelualustana monipuolinen, kestävä sekä miellyttävä käyttää. Tekonurmialueelle sijoittuu monipuoliset harjoittelumahdollisuudet tarjoava Tressfit-väline, nyrkkeilysäkki, autonrengasesteet, kaksi kumirouhekuutiota sekä tanssitanko. Puiston nykyistä, turvahiekkapintaista kuntoiluvälinealuetta on laajennettu lisäämällä alueelle kolmitasoinen leuanvetotanko.

Cross training on kuntoilumuoto, jossa yhdistetään painonnostosta ja voimistelusta tuttuja liikkeitä vaikkapa juoksuun, naruhyppyihin tai hiekkasäkin kantoon. Bootcamp puolestaan on ryhmäliikuntaa, joka on saanut vaikutteita armeijatyyppisestä harjoittelusta. Molemmat lajit soveltuvat kaikille, sillä liikkeiden kuormittavuutta on helppoa säätää liikkujan kuntotasoon sopivaksi.

Jyväskylän kaupunki rakentaa lähivuosina vaiheittain Jyväsjärven rantaraitin varrelle Suomen suurinta ulkokuntosalia, joka koostuu yhteensä 15 liikuntapaikasta ja kuntopysäkistä. Ensimmäinen liikuntapaikka valmistui Lutakon satamaan viime keväänä.