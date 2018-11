Tanssikoulun opettajan lähentely sai jatkua vuosia – nyt poliisi epäilee seksuaalista hyväksikäyttöä

Maineikkaassa tanssikoulu StepUpissa aina viime vuoteen asti opettanut miesopettaja on lähennellyt oppilaitaan vuosien ajan 2010-luvulla, kertovat koulun entiset oppilaat STT:lle. Poliisi epäilee STT:n tietojen mukaan opettajaa myös yhden oppilaansa pitkään kestäneestä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Opettaja sai potkut noin vuosi sitten.

Pääkaupunkiseudulla toimiva StepUp tunnetaan muun muassa Skene-musikaaleista, joissa esiintyy nuoria 16-vuotiaista aikuisiin. STT haastatteli 12 StepUpin ex-oppilasta, jotka ovat olleet mukana miesopettajan vetämissä musikaaleissa 2010-luvulla. Puolet oli nähnyt tai kokenut lähentelyä ja loput muuta opettajan epäasiallista käytöstä.

Ensi-illoissa ja muissa juhlissa miesopettaja joi oppilaiden mukaan reippaasti. Hän yritti humalassa myös suudella, kertovat kaksi lähentely-yrityksen kohteeksi joutunutta naista sekä näyttelijä Chike Ohanwe.

– Juhlien pikkutunneilla hän tanssitti ja yritti suudella, pyristelin aika äkkiä pois. Tilanne oli absurdi, kertoo yksi lähennellyistä naisista, joka oli tuolloin alaikäinen.

Opettaja ei kommentoinut asiaa STT:lle.

Pyysi leirimatkalla huoneeseensa

Opettajalla oli myös koulun ulkopuolinen, yli kaksi vuotta kestänyt seksisuhde itseään huomattavasti nuoremman oppilaan kanssa. Suhteen alkaessa oppilas oli 17, ja poliisi epäilee STT:n tietojen mukaan asiassa seksuaalista hyväksikäyttöä.

Opettaja haki autolla kotiinsa, harrastettiin seksiä ja opettaja vei pois, kertoo Emilia kokemuksistaan suhteen alkuvaiheessa. Emilia ja muut jutussa etunimellä esiintyvät ex-oppilaat eivät esiinny jutussa oikeilla nimillään, koska eivät halua tulla tunnistetuksi asian yhteydessä.

– Fyysisyys suhteessa oli aluksi hirveän ahdistavaa, Emilia sanoo.

Kyseessä on vasta rikosepäily, ja syyttäjä päättää, eteneekö juttu oikeuteen. STT kertoo tapauksesta, koska kyse on nuorille suunnatusta harrastustoiminnasta, jossa opettaja on merkittävässä valta-asemassa oppilaisiin nähden.

Miesopettaja on myös yrittänyt saada ainakin kahtena eri musikaaliproduktion viikonloppuleirillä oppilaita sänkyyn kanssaan. Molemmissa tapauksissa mies pyysi oppilaansa huoneeseensa kahden, kosketteli ja suuteli tai yritti suudella, naiset kertovat. Toinen naisista oli alaikäinen, toinen täysi-ikäinen.

"Huhuja ei saa levitellä"

Entisten oppilaiden mukaan StepUpin hallituksen puheenjohtaja Marco Bjurström on ollut tietoinen ainakin osasta tapauksista.

Toinen leirikeskuksessa lähennellyistä, Anna, meni Bjurströmin puheille toissa vuonna. Bjurström kysyi Annan mukaan, haluaako tämä, että ”toimenpiteisiin ryhdytään”. Annaa hävetti ja hän syytti itseään opettajalle mahdollisesti tulevista seuraamuksista, joten hän vastasi, ettei halua. Opettaja itse oli jo aiemmin taivutellut Annaa olemaan hiljaa, jotta hän ei saa potkuja, ja ettei ”hänen koko elämänsä mene pilalle”.

Jo vuosia ennen Emilian tapausta, vuonna 2012 esitetyn musikaalin harjoituksissa, Bjurström kävi pitämässä pitkän, tiukan puheen siitä, että huhuja miesopettajan suhteesta oppilaaseen ei saa levitellä koulun ulkopuolella, kolme paikalla ollutta kertoo.

– Marco tuli kertomaan, että on liikkunut huhua oppilaiden keskuudessa, että opettaja olisi käynyt romanttisessa mielessä treffeillä jonkun meidän opiskelijan kanssa. Hän paasasi, kuinka vaarallista on huhujen levittäminen, sanoo paikalla ollut Chike Ohanwe.

Bjurström ei kommentoi tapauksia

Bjurströmin itsensä mukaan hän on puhunut 90-luvulta asti koululla säännöllisesti kaikkien yksityisyydensuojan kunnioittamisen tärkeydestä, koska produktioissa on ollut paljon julkisuuden henkilöitä.

– Puheenvuoroihin kaudella 2011– 2012 ei liittynyt epäilyjä kenenkään yhteisömme jäsenen, kuten opettajan epäasiallisesta käytöksestä, vaan ne ovat olleet osa pidempää jatkumoa, puhelinhaastattelusta kieltäytynyt Bjurström kirjoittaa sähköpostissa.

Kysymykseen siitä, onko hän tiennyt jutussa mainituista asioista, hän ei vastannut, vaan viestitti, ettei voi osapuolten oikeusturvan ja yksityisyydensuojan vuoksi ottaa yksittäiseen tapaukseen kantaa. Bjurströmin mukaan StepUpilla on nollatoleranssi kaikenlaiselle epäasialliselle toiminnalle.

Viime vuonna Emilia vei asiansa poliisille ja kertoi siitä koululle, minkä jälkeen opettaja sai potkut. Asianajajan avustuksella Emilia sai StepUpilta takaisin vanhempiensa maksamat tuhansien eurojen lukukausimaksut.

Jutun tultua julki torstaina toimitusjohtaja Tiina Kaivola lähetti ainakin oppilaiden vanhemmille suunnatun sähköpostin, jossa koulu kertoo olevansa tietoinen opettajan suhteesta 17-vuotiaaseen.

– Olemme syvästi pahoillamme ja hyvin järkyttyneitä siitä, että yhteisössämme on päässyt tapahtumaan tällainen vakava tapaus.