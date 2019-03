Tapani Kaakkurinniemi ehdolle eurovaaleihin

Tapani Kaakkurinniemi lähtee ehdolle tämän kevään eurovaaleihin.

Keski-Suomen vasemmisto esitti Kaakkurinniemeä ehdolle ja Vasemmistoliiton puoluevaltuusto vahvisti esityksen lauantaina Helsingissä.

Kaakkurinniemi on valtiotieteilijä, joka on työskennellyt pääosin Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa. Hän on erikoistunut Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimukseen.

Laaja kielitaito on yksi Kaakkurinniemen vahvuuksista, sillä hän hallitsee englannin, saksan, ruotsin ja ranskan lisäksi myös venäjän sukulaiskielineen, kerrotaan

Keski-Suomen vasemmiston tiedotteessa. Vapaa-ajalla Kaakkurinniemi nauttii erityisesti lukemisesta.

Kaakkurinniemi on huolissaan siitä, että Euroopan parlamentti on EU:n ainoa demokraattiset valtuudet omaava instituutio, mutta silti hänen mielestään Euroopan huonoin parlamentti.

– Euroopan unionin krooninen vaiva on demokratiavaje, jonka kimppuun olisi jo aika käydä, kuitenkin siten, ettei siitä kehitetä liittovaltion kaltaista organisaatiota, Kaakkuriniemi sanoo.

Kaakkurinniemi toivoo EU:lta avoimempaa päätöksentekoa ja lobbauksen hillitsemistä.

– EU:sta on tehtävä organisaatio, joka edistää taloudellista ja ympäristöllistä hyvinvointia ja puolustaa kansalaisten perusoikeuksia, Kaakkurinniemi toteaa.