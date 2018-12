Tapaninpäivänä sää poutaantuu ja kylmenee hieman

Tapaninpäivänä on luvassa selkenevää säätä, kun joulupäivän vesi- ja lumisateet väistyvät yön aikana. Itä-Suomessa voi sadella hiutaleita vielä tapaninpäivänä, mutta muu Suomi on Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan poutainen ja jopa selkeä.

Tapaninpäivänä maan länsi- ja eteläosissa lämpötila voi olla vähän plussan puolella, mutta Lapissa pakkanen painuu alle kymmeneen asteeseen.

Välipäiviksi on luvassa vaihtelevaa säätä. Torstaiyönä lännestä on tulossa uusi pilvisyys ja sadealue, ja koko Suomeen on odotettavissa lunta, joka voi lounaassa tulla räntänä.