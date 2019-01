Tarmo Ketola Petäjävedeltä eduskuntavaaleihin Vihreiden ehdokkaana

Keski-Suomen Vihreiden piiri­hallitus on nimennyt ehdokkaaksi kevään eduskuntavaalehin FT, dosentti Tarmo Ketolan. Petäjävedellä asuva Ketola on on akatemiatutkija Jyväskylän yliopistossa. Hän on tutkinut yli 10 vuotta eliöiden sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Ketola on varajäsen Suomen IPCC-työryhmässä, joka valmistelee Suomen osallistumista hallitustenvälisen ilmastopaneelin toimintaan.

Ketola on muun muassa Vihreä Keurusseutu ry:n varapuheenjohtaja ja Keski-Suomen tieteen ja teknologian Vihreiden perustajajäsen.