Tarmo Konstari valittiin Jämsän kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi: "Meillä on johtavat virkamiehet valittavana"

Jämsän seurakunta hakee parhaillaan uutta kirkkoherraa, talousjohtajaa ja kiinteistö- ja hautaustoimen päällikköä. Kaikki paikat vapautuvat irtisanoutumisten takia.

Paikkojen täyttäminen on nyt keskeisintä, linjaa Jämsän kirkkovaltuuston uusi puheenjohtaja Tarmo Konstari.

– Meillä on johtavat virkamiehet valittavana. Kirkkoherran vaali on valmistelussa ja aikataulutettuna. Sitten on talousjohtajan valinta ja myös kiinteistö- ja hautaustoimen alueen johtaja valittavana. Ne ovat oleellisia.

Jämsän seurakunta äänestää uudesta kirkkoherrasta helmikuussa.

Kirkkoherra Pentti Leppänen irtisanoutui tehtävästään syksyllä. Jämsän vt. kirkkoherrana toimii tällä hetkellä Harri Niemelä.

Talousjohtaja Anneli Hell siirtyy Sääksmäen seurakunnan talousjohtajaksi. Hän jättää irtisanoutumisilmoituksensa helmikuussa ja siirtyy uuteen työhön huhtikuun alussa.

Myös kiinteistö- ja hautaustoimen päällikkö Tuija Pajunen irtisanoutui ja lähti toisen työnantajan jo palvelukseen vuoden alussa.

Kirkkovaltuusto järjestyi keskiviikkona. Samalla Jämsään valittiin uusi kirkkoneuvosto. Neuvostoa johtaa kirkkoherra – ja nyt siis sijainen. Käytännössä miltei koko Jämsän seurakunnan johtoporras uutiutuu tänä keväänä.

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi valittiin Valtteri Erkkilä. Keskiviikkona kokoontunut kirkkovaltuusto valitsi myös kirkkoneuvoston jäsenet. Jäseniksi valittiin Päivi Ketolainen, Tuija Kovanen, Helena Liukko, Antero Leppänen, Kimmo Pohjanheimo, Jorma Honkanen ja Anja Kaislo.

Kirkkoneuvosto kokoontuu ensimmäisen kerran jo ensi viikolla.

– Neuvosto päättää silloin kiinteistö- ja hautaustoimen päällikön viran täyttämisestä. Sen jälkeen paikka laitetaan hakuun, Hell kertoo.

Uusi päällikkö valitaan kirkkoneuvostossa 13.2.

– Samalla neuvosto päättää minun paikkani avaamisesta, Hell lisää.

Uusien johtajien toivotaan aloittavan työnsä jo ennen maaliskuun loppua.

Samoina päivinä ratkeaa myös, kuka on Jämsän uusi kirkkoherra.

Vaalien ennakkoäänestys ennakko- ja kotiäänestys järjestetään 11.-15.2. Varsinainen vaalipäivä on 17. helmikuuta.

Ehdolla ovat Jämsän vt. kirkkoherra Harri Niemelä ja Ruoveden seurakunnan vt. kirkkoherra Juha Itkonen. Itkonen pitää vaalisaarnansa sunnuntaina 27.1. ja Niemelä sunnuntaina 3.2. Vaalipaneeli järjestetään keskiviikkona 6. helmikuuta.