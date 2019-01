Tarttuva tauti jyllää Suomen suurimmalla kasarmilla – varusmiehiä on jouduttu eristämään

Noin sata varusmiestä on sairastunut vatsatautiin kuluneella viikolla Karjalan prikaatissa Kouvolan Vekaranjärvellä. Petiin varusmiehiä on kaatanut norovirus. Se aiheuttaa taudin, jonka oireisiin kuuluvat oksennukset, ripuli, vatsakivut ja usein kuume.

Prikaatissa on tehostettu varusmiesten käsihygieniaa ja siivousta. Lisäksi sairaat on pyritty varotoimena eristämään erillisiin sairastupiin. Taudin huippu kääntyikin loppuviikosta laskuun ja sairastuneita on ilmennyt vähemmän.

Karjalan prikaati on Puolustusvoimien nettisivujen mukaan Maavoimien suuri joukko-osasto, joka kouluttaa vuosittain noin 4 000 varusmiestä.