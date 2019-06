Tarvaalan koulu Laukaassa myyntiin

Laukaan kunnanhallitus päätti kokouksessaan maanantaina myydä Tarvaalan koulun 45 000 euron hinnalla. Koulukauppaan lohkaistaan lähes 10 hehtaarin tilasta vajaa hehtaari. Koulu on ollut tyhjillään viime syksystä lähtien, kun oppilaat siirtyivät uuteen Satavuon kouluun. Koululla olevassa asunnossa ei ole ollut asukkaita sitten vuoden 2015.

Kaksikerroksinen koulurakennus on rakennettu vuonna 1947 ja se on peruskorjattu vuonna 1983. Koulun kokonaispinta-ala ilman kellaria on 625 neliömetriä.

Ennen koulun myyntiä selvitettiin sen korjaustarve. Seuraavan kymmenen vuoden aikana koulun korjauksiin olisi pitänyt käyttää lähes 100 000 euroa.