Tarvikekeskus avaa Karstulassa ja jakaa karkkia, makkaraa ja munkkia – ilmaiset ämpärit ovat yrittäjän mukaan jo vanha juttu

Tarvikekeskus avaa perjantaina liikkeen Karstulan keskustassa entisissä Siwan tiloissa. Yrittäjä Mikko Simonen kertoo, että yritys myy "kaikkea ihmiselle tarpeellista tavaraa" taloustavaroista ja pienraudasta työkaluihin ja kalastustarvikkeisiin.

– Karstulaan tulimme, kun saimme toimitilat hyvältä paikalta. Sen lisäksi täällä on kysyntää kaltaisellemme toimijalle, Simonen sanoo.

Avajaispäivien houkutuksena perjantaina ja lauantaina yritys jakaa asiakkaille ilmaista kahvia, munkkeja, karkkipusseja ja makkaraa – mutta ei ämpäreitä.

– Se alkaa olla jo vanha idea, Simonen sanoo.

Karstulan paikan erikoisuus on museokahvila, joka on vanhalla tavaralla sisustettu itsepalvelukahvio. Toukokuussa yritys avaa toimintansa lopettavan kirjakaupan tiloihin kesätuotteiden sesonkimyyntipisteen.

Tarvikekeskus on Marieblats Oy:n aputoiminimi ja sen pääpaikka on Jämsässä. Yhtiöllä on myymälät Karstulan ja Jämsän lisäksi Äänekoskella, Heinolassa, Ruovedellä ja Hallissa. Yritys työllistää sesongista riippuen noin 40 henkeä ja liikevaihto on noin 9 miljoonaa euroa. Karstulaan tulee 4–5 työntekijää.