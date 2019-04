Tasan eivät käy onnenlahjat: 7 000 asukkaan kaupunki sai kaksi kansanedustajaa, 54000 asukkaan kaupunki ei yhtään

Vastavalitut kansanedustajat jakautuvat suhteellisen epätasaisesti Suomen kuntien kesken: 311 kunnasta ja kaupungista vain 89:llä on vähintään yksi "oma" eli kunnassa kirjoilla oleva edustaja. Tämä ilmenee Uutissuomalaisen selvityksestä.

– Oma kansanedustaja on jokaiselle kunnalle, etenkin pienelle kunnalle, todella iso asia. Siinä on yhteydet Helsingin suuntaan. Kansanedustaja on vaikuttamassa hyvin tärkeällä paikalla ja tuntee systeemit. Kyllä se on selvä resurssi, sanoo kunnanjohtaja Pekka Helppikangas 1 100 asukkaan Kivijärveltä, jolla on yksi oma kansanedustaja.

Esimerkiksi kansanedustajan aloiteoikeuden avulla asioita saadaan Helppikankaan mukaan vireille nopeastikin.

Outokummusta kaksi edustajaa

Vaikka valtaosalla kuntia ei ole omaa kansanedustajaa, 4,1 miljoonaa suomalaista asuu kunnassa tai kaupungissa, jolla on. Väestöön suhteutettunakaan onnenlahjat eivät silti ole jakautuneet tasan. Esimerkiksi 67 500 asukkaan Hämeenlinnalla on neljä edustajaa, saman verran kuin 141 300 asukkaan Jyväskylällä. 7 000 asukkaan Outokummulla on nyt peräti kaksi omaa kansanedustajaa, kun lähes 54 000 asukkaan Mikkeli jäi näissä vaaleissa kokonaan ilman.

– Onhan tämä Outokummun kannalta todella hieno juttu. Heitä onnitellessani olen todennut, että nyt meillä on suorat yhteydet Arkadianmäelle, sanoo kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen.

Hän toteaa, että kansanedustajilla on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi budjettityöhön, kuten tierahojen jakautumiseen.

Outokummun edustajat ovat molemmat uusia, kunnassa kunnanvaltuuston johdossa istuvia naisia. Aiemmin Outokummulla ei ollut yhtään omaa edustajaa. Päinvastoin kävi Mikkelille, joka menetti näissä vaaleissa aiemmat kaksi edustajaansa. Tämä on kaupunginjohtaja Timo Halosen mukaan otettava huomioon edunvalvonnassa.

– Mikkelin tavoite ei mene suoraan kenenkään kansanedustajan tietoon, kuten menisi siinä tapauksessa, jos olisi mikkeliläinen kansanedustaja, joka olisi mukana kuntapolitiikassa.

Halosen mukaan tieto kulki omien kansanedustajien mukana hyvin myös Helsingistä Mikkeliin.

Olisi hyvä muistaa kuntarealiteetit

Kuntaliiton selvityksen mukaan 86 prosenttia uusista kansanedustajista on myös kuntapoliitikkoja. Liiton toimitusjohtajan Minna Karhusen mukaan kuntapäättäjien olisi hyvä vielä valtakunnanpolitiikassakin muistaa, miten esimerkiksi leikkaukset vaikuttavat kunnissa.

– Hyvin usein käy niin, että näkökulma muuttuu ja valtiontalouden kokonaisuus alkaa painaa enemmän, hän sanoo.

Entisen kansanedustajan mielestä kotikunnalla on pieni merkitys eduskuntatyössä. Karhusesta olisi kuitenkin toivottavaa, että kaikki vaalipiirin edustajat eivät tulisi keskuskaupungista. Myös kuntajohtajat pitävät tärkeänä, että kansanedustajia tulee myös pienistä kunnista.

– Olosuhteet ovat todella erilaiset vaikka Joensuussa tai Kuopiossa kuin esimerkiksi Outokummussa, toteaa Pekka Hyvönen.

Näissä vaaleissa hajauttaminen onnistui parhaiten Vaasan vaalipiirissä, jonka 16 kansanedustajaa tulevat peräti 12 kunnasta ja kaupungista. Esimerkiksi Savo–Karjalan 15 edustajaa tulevat 8 kunnasta ja Uudenmaan 34 kansanedustajaa 13:sta, joista yksi on Helsinki.

Iso osa kansanedustajista tulee kuitenkin maamme suurimmista kaupungeista. Yli 100 000 asukkaan kaupungissa asuu 83 edustajaa eli 41,5 prosenttia heistä. Alle 10 000 asukkaan kunnassa edustajista asuu 31 eli 15,5 prosenttia.

Kansanedustaja edustaa koko piiriä

Vaikka oma edustaja on tärkeä etenkin pienille kunnille ja kaupungeille, kunnanisät muistuttavat kansanedustajien edustavan koko vaalipiiriään. Timo Halonen toteaa, että mikkeliläisetkin ovat varmasti äänestäneet ehdokkaita, joiden ovat nähneet ajavan heidän asiaansa.

– Siinä mielessä varmasti kaikilla Mikkelistäkin ääniä saaneilla vaalipiirin kansanedustajilla on ajatus, että he ovat myös Mikkelin asialla.

Kaupunginjohtajan mukaan ilman omaa kansanedustajaakin pärjää.

– Ei tässä mikään katastrofi ole kyseessä eikä asia, jota ei voida hoitaa. Se vain vaatii enemmän työtä ja yhteydenpitoa myös alueen kansanedustajiin. Meidän vain pitää tehostaa edunvalvontaamme.