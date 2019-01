Tatuointivärien haitat syynätään Suomessa muun muassa syöpäriskin takia – Sarah, 23, ei ole huolissaan: "Elämähän voi loppua koska vain"

Euroopan unionin markkinoilta on löytynyt tatuointivärejä, joissa on raskasmetalleja ja esimerkiksi syöpäriskeiksi katsottuja PAH-yhdisteitä. Joitakin värejä on jo vedetty markkinoilta esimerkiksi Ruotsissa.

Ylitarkastaja Anna Vuori Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes) kertoo, että nyt selvitetään, onko myös Suomessa liikkuvissa tatuointiväreissä syöpävaarallisia tai esimerkiksi perimää vaurioittavia tai muutoin haitallisia aineita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Hannu Kiviranta pahoittelee, ettei EU-alueella ole vieläkään listaa, jossa lueteltaisiin tatuoinneissa sallitut väriaineet.

Hänestä on kummallista, ettei tatuointivärejä säännellä yhtä tarkasti kuin kosmetiikkaa.

– Minua huolestuttavat PAH-yhdisteiden ja aromaattisten amiinien lisäksi lyijy, kadmium, nikkeli, arseeni ja kromi sekä koostumukseltaan mutkikkaat atsovärit. Tatuointeja tekevät ovat tavaratoimittajiensa varassa eivätkä välttämättä tiedä värien koko sisältöä.

–Tatuoitaessa ihoon syntyy käytännössä avohaava, Kiviranta huomauttaa.

Epähygieenisissä oloissa voi iskeä vakavakin ihotulehdus. Se pääsee Kivirannan mukaan herkästi pahenemaan, koska tulehdusta ei välttämättä huomaa kuvien alta.

Allergisia reaktioita on raportoitu etenkin punaväreistä, mutta värien pitkääaikaisvaikutuksista ei vielä ole tutkittua tietoa.

– Hankalaa on myös, että ajan myötä ihosyövän kehittymiseen liittyviä ihomuutoksia on vaikea hoksata tatuoinnin alta. Tauti voi olla pitkällä ennen kuin se havaitaan.

Kiviranta muistuttaa, että tatuointi hakataan ihon alle. Väriaineet ja niiden hajoamistuotteet eivät jää vain tatuoituun kohtaan, vaan kulkeutuvat vähitellen muuallekin elimistöön, esimerkiksi imusuoniston kautta imusolmukkeisiin.

– Ja jos vaikka syövän etäpesäkkeitä aletaan etsiä, on vaikea päästä tutkimaan imusolmukkeita, jos nekin ovat tatuointiväreistä mustina.

Tutkijat poimivat nyt tatuointivärejä verkkokauppojen tarjonnasta ja Suomen markkinoilla olevista tukkuliikkeistä.

– Tatuointiväreistä on valmisteilla EU-tasoinen laki. Siinä kemikaaleja säätelevään Reach-asetukseen tulisi vuonna 2021 tatuointivärejä koskeva rajoitus, Anna Vuori sanoo.

Suomen tatuointimaahantuojista osa seuraa Vuoren käsityksen mukaan aktiivisesti Safety Gate -tietokantaa, johon ilmoitetaan riskialttiista EU-markkinoiden tatuointiväreistä. Osa tatuointiyrittäjistä noudattaa myös Euroopan neuvoston päätöslauselmaa nimeltä ResAP. Siinä kerrotaan värien turvallisuuskriteerit.

– Vaikka ResAP ei ole Suomessa kansallisesti sovellettavaa lainsäädäntöä, voi kuluttaja kysyä tatuoijalta, onko käytössä ResAPin mukaiset värit, Vuori neuvoo.

Itä-Suomen yliopiston ihotautien ja allergologian professori Ilkka Harvima ei suosittele tatuointia mihinkään kehon osaan, mutta ei etenkään huuliin, korvanlehtiin, nenään tai intiimialueille.

– Tatuoinnin oton yhteydessä on riskinä tulehdus tai kudosreaktio myrkyllisten väriaineiden takia. Tatuoitava ei voi olla varma siitäkään, ovatko väriaineet puhtaita. Tatuointien yksi keskeinen pitkäaikaishaitta on viivästynyt soluvälitteinen allergia.

Tatuointien kosmeettiset poistot kuuluvat yksityissektorille. Julkisissa sairaaloissa niitä tehdään vain lääketieteellisistä syistä, esimerkiksi allergian takia. KYSissä niitä tehty vain yksittäisiä.

Harvima paheksuu, että alaikäinenkin voi ottaa tatuoinnin. Hän vertaa, että solarium saatiin säteilylailla kiellettyä alle 18-vuotiailta.

”Jotain muuta saatan katua, tatskoja en”

Iiro Väisälän, 31, värikkäät kädet pistävät silmään kuntosalilla, jossa hän treenaa.

– Minusta tatuoinnit ovat yksi keino oman kehon haltuunottoon vähän samaan tapaan kuin urheilu. Tatuoinnit ovat neljän ja seitsemän vuoden takaa. Ne tehtiin ammattilaisten studioilla Suomessa. En teettäisi hommaa vaikka Thaimaassa. Näitä liikkeitä suositeltiin minulle ja ne olivat siistejä. Kuvat suunnittelin itse, Väisälä selvittää.

– Joskus joku kysyy, kaduttavatko pysyvät kuvat siinä vaiheessa, kun olen vanhus. Elämän kokonaisuudessa tatuoinnit ovat kuitenkin pieni detalji. Jos jotain kadun, kyllä se on joku merkittävämpi asia.

– Heti neulaamisen jälkeen siniset kohdat ärtyivät vähäksi aikaa, mutta varsinaista riesaa ei ole ollut. Tiesin, että joissain väriaineissa voi olla ongelmallisia ainesosia, mutta luotin tekijöihin. En ole myöskään törmännyt ennakkoasenteisiin tatskojen takia, sosiaalityöntekijänä toimiva Väisälä kertoi.

Lähettyvillä kuntoili Sarah Siekkinen, 23, joka otti ensi tatuointinsa ranteeseen 15-vuotiaana.

– Myöhemmin laitatin kuvia käsivarteen, selkään ja rintaan. Olen pohdiskelija, mutta elän hetkessä. En mieti, olisiko väriaineissa riski tai mitä ajattelen tatuoinneista vaikkapa 30 vuoden päästä. Elämähän voi loppua koska vain, Sarah tuumasi.