Taustalta parrasvaloihin – Tällainen on Jussi Halla-ahon oikeaksi kädeksi sanottu Riikka Purra

Poliittinen eläin. Spin doctor.

Näillä sanoilla perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja Riikka Purra, 42, kuvaa itseään.

Poliittinen eläin siksi, että hän on aina ollut kiinnostunut ideologioista, yhteiskunnista ja politiikan metodeista.

Spin doctor siksi, että hän on yksi perussuomalaisen puolueen pääideologeista ja vahva taustavaikuttaja. Sivistyssanakirja määrittelee spin doctorin näin: PR-henkilö, julkisuuskuvankiillottaja, propagandaministeri.

Millainen propagandaministeri olet?

– Tuo nimike kuvastaa ehkä enemmän entistä toimenkuvaani taustavaikuttajana. Toki myös nyt kansanedustajana pyrin kirkastamaan puolueen imagoa ja valtavirtaistamaan sanomaa, Purra sanoo.

Maltillistamista ei haeta

Sanoman valtavirtaistaminen ei Purran mielestä tarkoita perussuomalaisten maltillistamista.

– Pysymme omalla poliittisella linjallamme, mutta tehdään se niin, ettei mokailla. Meillä pitää olla strateginen näkemys siitä, miten politiikassa edetään.

Purran mielestä nyt tarvitaan vähän enemmän järjen käyttöä ja vähemmän kovaa huutoa.

– Monet ovat meidän kanssamme asioista samaa mieltä, mutta eivät ole halunneet äänestää esimerkiksi imagosyistä. En halua, että perussuomalaiset ovat pelottavia.

Oppositiossa on tavattu räksyttää ja kerätä irtopisteitä. Millainen oppositiopuolue perussuomalaiset aikoo olla?

– Oppositiopolitiikkahan on nyt helppoa, koska hallitus on niin pöljä. Se on meille nautinnollinen tilanne, mutta siltikin kannattaa käyttää järkeä ja vähän miettiä, eikä vain roiskia.

Perussuomalaisten puoluesihteeriksi valittiin lauantaina Simo Grönroos, Suomen sisun pitkäaikainen jäsen. Suomen sisu tunnetaan etnonationalistisena järjestönä, joka määrittelee suomalaisuutta geeniperimän ja sukujuurien kautta.

Purra ei näe ristiriitaa puolueen maltillisen sanoman ja puoluesihteerin järjestöjäsenyyden välillä.

– Suomen sisu ei määrittele perussuomalaisten linjaa. Simo Grönroos on perussuomalaisten todella pitkäaikainen jäsen, eikä minulla ole minkäänlaista kuvitelmaa, etteikö hän noudattaisi puolueen linjaa.

"En usko moraaliposeeraukseen"

Ilmastonmuutos ja siihen reagoiminen on asia, joka monia perussuomalaisia hiertää. Mitä ilmastotekoja itse teet arjessa?

– Oma elämä on varsin ekologista, enkä esimerkiksi aja autoa lainkaan. Mutta en usko pakkoon ja moraaliposeeraukseen.

– Olen kyynikko, enkä usko, että ihmiset ovat valmiita tinkimään elintasostaan. Ihmisillä on oikeus tehdä asioita, joita he haluavat.

Purra itse on ollut yli 20 vuotta kasvissyöjä.

– Ei tulisi mieleenkään valittaa muille ihmisille siitä, mitä heidän lautasellaan on. Väitän, että olen omalla tavallani saanut enemmän ihmisiä kiinnostumaan kasvissyönnistä kuin kaikki ne lihansyönnistä motkottavat.

Heti hallintovaliokunnan puheenjohtajaksi

Puolueen varapuheenjohtajaksi valittua Purraa on pidetty puheenjohtaja Jussi Halla-ahon oikeana kätenä ja puolueen nousevan tähtenä. Puolueen jäsen Purra on ollut vasta vuodesta 2016.

Kansanedustajana Purra saikin heti merkittävän roolin eduskunnassa hallintovaliokunnan puheenjohtajana.

Hallintovaliokunta on perussuomalaisille tärkeä muun muassa siksi, että siellä käsitellään maahanmuuttoasioita.

Maahanmuutto on Purran lempiaihe.

On sanottu, että jos hänet päästää ääneen maahanmuutosta, ulkomaalaisista tai turvapaikanhakijoista, ei puheesta tule loppua.

Juuri siksi nyt ei puhuta maahanmuutosta. Onko sinulla muita teemoja?

– Olen kiinnostunut ihan kaikesta politiikasta. Maahanmuuttoakaan en lähesty yhtenä asiana, sillä se vaikuttaa niin moneen ja esimerkiksi myös koulutus- ja sosiaalipolitiikkaan rahan kautta. Raha, joka siihen menee, on poissa muualta.

Medianäkyvyys hallussa

Riikka Purra kertoo blogissaan, että osaa medianäkyvyyden hyvin. Uusi työ ensimmäisenä varapuheenjohtajana tuo hänet taustajoukoista parrasvaloihin. Se ja politiikan henkilöityminen voi olla sekä helppoa että vaikeaa, Purra myöntää.

– Lasken itseni asiapoliitikoksi, mutta ymmärrän, että tässä maailmassa pitää elää. Vaikka median toiminnalle voi nauraa, sitä on myös "pakko vain sietää ja osata käsitellä".

Sen Purra osaa.

Perussuomalaisten omalla kanavalla hän haastattelee puolueen vaikuttajia, sähköpostiin tulvii tiedotteita ja lisänäkyvyyttä tuo kärkäs asioihin tarttuminen Twitterissä.

Purran puoliso Mikko Välimaa on Etelä-Suomen Median verkkodeskin uutispäällikkö. Onko puolisosta ollut hyötyä medialogiikan ymmärtämisessä?

– On kyllä. Politiikka ja media on se, joka meitä kotona liikuttaa. Ei paljon muusta puhutakaan.