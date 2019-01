Tays keskeyttää karheiden rintaimplanttien laiton, syynä mahdollinen syöpäriski

Tampereen yliopistollinen keskussairaala (Tays) keskeyttää karheiden rintaimplanttien laiton toistaiseksi imusolmukesyöpäriskin vuoksi. Sairaalan mukaan luotettavaa tieteellistä näyttöä yhteydestä ei ole, mutta koska tietyntyyppisiä imusolmukesyöpätapauksia on todettu jonkin verran enemmän karheita implantteja käyttäneillä, Tays keskeyttää niiden laittamisen.

Suomessa syöpätapauksia on todettu alle kymmenen.

Karheapintaisia implantteja on asennettu keskussairaalassa joitakin kymmeniä vuodessa. Niitä on käytetty esimerkiksi potilailla, joille on tehty implantin tai implantin ja kielekkeen avulla uusi rinta sairauden jälkeen tai transsukupuolisten henkilöiden rintojen korjauksessa.

Yle kertoi jo aikaisemmin, että suomalaiset plastiikkakirurgit suosittelevat, ettei karheita silikoni-implantteja käytettäisi niihin liittyvän mahdollisen syöpäriskin vuoksi.