Teatteritiistaissa kunnioitetaan 130 näytelmän miestä

Jyväskylän kaupunginteatterin Teatteritiistaissa huomenna 23.4. kunnioitetaan pitkän päivätyön teatterin näyttämöllä tehneen näyttelijän Jorma Böökin uraa.

Teatteritiistaissa teatterikuraattori Antti Niskanen haastattelee Böökiä ja haastattelun aikana kuljetaan matkaa Jorman myötä ensimmäisistä rooleista aina tähän kevääseen asti.

Böök jää tänä keväänä eläkkeelle noin 130 näytelmän sekä kymmenien ja taas kymmenien roolien jälkeen. Hän on näytellyt Jyväskylässä kaupunginteatterissa vuodesta 1979 alkaen. Roolilistauksesta voi lukea, että 40-vuotinen ura on ollut täyteläinen – Böök ei ole pitänyt välivuosia, vaan hän on ollut täystyöllistetty koko uransa ajan.

Teatteritiistain lisäksi Jorma Böökin uraa juhlistetaan sunnuntaina 19.5. juhlaesityksessä Mies, joka kieltäytyi käyttämästä hissiä.

Böökin urasta on myös koottu juhlanäyttely teatterin lämpiöön. Näyttelyssä on valokuvia, julisteita ja rooliasuja Böökin näyttelijäuran varrelta.

Teatteritiistai 23.4. kello 18 Kaupunginteatterin yleisölämpiössä. Se on kaikille avoin ja sinne on vapaa pääsy.