Teemu Laajasalo palautti Helsingin seurakuntayhtymälle liki 1 000 euroa liian kalliista majoituksesta

Hövelistä rahankäytöstään julkisuudessa olleen entisen kirkkoherran Teemu Laajasalon mielestä nyt on aika jatkaa puhtaalta pöydältä. Laajasalo maksoi perjantaina Helsingin seurakuntayhtymälle liki 1 000 euroa liian korkeista majoituskustannuksista ja virheellisestä päivärahasta.

– Olemme saaneet Teemu Laajasalolta 997 euroa palautuksena liian korkeasta majoitustasosta ja virheellisestä päivärahasta, Helsingin seurakuntayhtymän yhtymäjohtaja, kirkkoherra Juha Rintamäki kertoi STT:lle perjantaina.

Myös seurakuntayhtymän teettämän ulkopuolisen selvityksen mukaan Laajasalon kahden majoituksen kustannusten ovat olleet liian korkeat. Maura Audit -yhtiön selvityksen mukaan Laajasalolla ei ole todettu muita poikkeuksellisia ostoja. Lisäksi Laajasalon antamien selvitysten katsotaan olleen riittävät sekä asianmukaiset.

Rintamäen mukaan nykyisin Helsingin piispana toimivan Laajasalon luottokortti- ja matkalaskut on nyt selvitetty. Laajasalo on samaa mieltä.

– Ajattelen, että tämä on Helsingin seurakuntayhtymän tilaama selvitys, joka nyt saatiin. Mielestäni on selvää, että nyt on aika katsoa eteenpäin, Laajasalo sanoi.

Laajasalo kertoi tammikuussa, että hän on tehnyt arviointivirheitä majoitustasojen suhteen ja ollut huolimaton kuittien kanssa toimiessaan Kallion kirkkoherrana. Hän myös pyysi toimintaansa anteeksi. Laajasalo oli maksanut luottokortilla muun muassa asumisensa Savonlinnassa hotellin sviitissä.

– Olen tyytyväinen siihen, että tammikuussa tunnistamani arviointivirheet jäivät laajamittaisessa selvityksessä ainoiksi todetuiksi virheiksi.

Ohjeistuksia päivitetään

Selvityksessä arvioitiin Helsingin seurakuntien johdon 50 työntekijän vuoden 2017 luottokortinkäyttöä ja matkalaskuja. Laajasalon tietoja käytiin hänen pyynnöstään läpi vuosilta 2013–2017. Laajasaloa haastateltiin vielä erikseen hänen lähettämiensä lisäselvitysten jälkeen.

Seurakuntayhtymän mukaan kaikkiin ostoihin löytyi asianmukainen selitys, mutta luottokorttikäytäntöjä täytyy parantaa.

Rintamäen mukaan yhtymän ohjeita on ryhdytty päivittämään "kohtuullisen vieraanvaraisuuden" sekä luottokortti- ja matkalaskujen käsittelyn osalta.

– Käymme kaikki prosessit läpi, että voimme vakuuttua siitä, että joku esimies hyväksyy aina alaisen laskut. Joskus esimiehen lomalla ollessa on käynyt niin, ettei ole kylliksi huolehdittu, kuka hyväksyy ja katsoo laskut läpi.

Rintamäen mukaan selvitys osoitti, ettei seurakuntien rahoja ole törsätty.

– Haluamme vakuuttua, että niin ei käy jatkossakaan. Haluamme nyt laittaa kaikki asiat kuntoon jatkoa silmällä pitäen, ettei synny tällaisia tilanteita. Joskus on hyvä asettaa yhteiset rajat ja ohjeistus, silloin jokainen tietää, missä rajoissa toiminta on sallittua.