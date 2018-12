Tehtävä Korvatunturilla – toimittaja teki matkan sadun ja todellisuuden sekä valtakunnan rajalle

Tämä reportaasi on julkaistu ensimmäisen kerran Savon Sanomissa 24.12.1994.

Värit ovat kadonneet maailmasta, kun ylipitkä yö suostuu lopulta raottamaan samettiverhoaan Kemijoen apeiden latvajänkien yllä. Sakeanharmaa hämärä painaa vielä harteita, kun päämäärä tulee ensimmäisen kerran näkyviin. Suksen rahinan lakatessa tärykalvot jäävät toimettomina humisemaan täydelliseen hiljaisuuteen.

Kaukana jängän takana kohoaa metsänreunan takaa kaksi valppaasti kuulostelevaa pystyä korvaa. Tästä kulmasta, lounaan suunnalta lähestyessä selviää heti, mistä Korvatunturi on saanut nimensä. Täältä katsottuna sen terävät huiput höröttävät vierekkäin kuin takkuisen suden päässä. Kolmas ja keskimmäinen huippu, se jonka kautta Venäjän raja kulkee, jää korvien taakse piiloon.

Metsänrajaan ilmestyy kymmenkunta poroa, jotka jähmettyvät tuijottamaan keskellä aukeata lumikenttää seisovaa asiaankuulumatonta hahmoa. Sitten ne jatkavat matkaansa entiseen suuntaan, päät ylväästi koholla ja puolimetristä puuterilunta pöllyttäen. Koska värit ovat kadoksissa, ei erotu, onko jollakin niistä punainen kuono.

Hiihtäjällä on tehtävä Korvatunturilla, Savukosken kunnan äärimmäisessä peräkolkassa. Taskussa olevat kirjeet on vietävä perille, sillä salaisista tiedustelulähteistä on saatu arkaluontoinen ja järkyttävä tieto: Osoitteella Joulupukki, Korvatunturi postitetut kirjeet eivät postissa menekään perille! Ne päätyvät vain Korvatunturin kaupalliseen sivupisteeseen, joka sijaitsee toisella puolella Lappia.

Kirjeiden sisältö välittynee kuitenkin pääpiirteissään oikealle vastaanottajalle, mutta monien välikäsien ja avustavien toimihenkilöiden kautta.

Tehtävää varten taskussa on myös Lapin rajavartioston myöntämä lupa käydä rajavyöhykkeen suojaamalla Korvatunturilla. Licence to visit. Muilta asianomaisilta tahoilta, kuten Joulupukilta, ei ole kysytty lupaa. Mikä näin joulun alla hieman huolestuttaa.

Muutamien loivien, vuoroin mäntyä ja vuoroin hoikkaa kynttiläkuusta kasvavien harjanteiden jälkeen vilahtaa hämärässä ensimmäisen kerran jotain muuta väriä kuin harmaan eri sävyjä. Puiden runkojen ympärillä on keltaisia pantoja. Osittain lumen peittämässä keltaisessa taulussa on punainen, tylyn näköinen kämmenen kuva ja teksti Rajavyöhyke, pääsy ilman lupaa kielletty.

Tähän on sovittu treffit rajamiesten kanssa. Varttitunnin odottelun jälkeen hiljaisuuden rikkoo lähestyvän moottorikelkan urina ja lumisten kuusten lomasta välähtää kirkas keinovalo.

Rajamies kättelee ja esittäytyy asiallisen ystävällisesti:

– Mulari.

Varusteet nostetaan rekeen ja matka jatkuu konevoimalla.

Korvatunturin kainalossa kyyhöttää karttaan merkitsemätön rajakämppä, jossa partio on yöpynyt. Ilmenee, että kämpän viereen on yön aikana ilmestynyt suden jäljet. Hukka on käynyt 20 metrin päässä kämpän seinästä.

Ilmeisesti sen on houkutellut paikalle kämpän nurkalla kiepillä nukkunut rajakoira Essi. Susi on pitkänä ja matalana aaveena liukunut yhä lähemmäksi nukkujaa ilmeisessä syöntitarkoituksessa. Mutta olisiko sitten mies kääntänyt kylkeä kämpän sisällä tai ihmisten haju häilähtänyt sietämättömän voimakkaana. Yhtäkkiä susi on sännännyt pakoon valtaisilla loikilla.

Rajavartija Pekka Tolvanen, koiran ohjaaja, tutkii mietteliäänä jälkiä. Siinä sitä olisi oltu, kun koirasta olisi aamulla ollut jäljellä pelkkä ranka.

Sama yksinäinen hukka on kuulemma koko näiden lumien ajan pyörinyt Korvatunturin seutuvilla. Liekö Joulupukin palveluksessa oleva vahtisusi.

Kämpässä Mulari tarkastaa vieraan luvat. Pelisäännöt ovat etukäteen selvät: Liikkua saa yksin, mutta ainoastaan puolivälissä Korvatunturin rinnettä kulkevaan poroaitaan asti. Aidan itäpuolelle ja tunturin huipulle saa mennä ainoastaan rajamiehen kanssa. Syynä on valtakunnanraja, joka kulkee keskimmäisen huipun kautta. Huipulla on vain vaatimaton rajapyykki ja kun raja vielä tekee mutkan Korvatunturilla, lipsahtaisi äkkinäinen helposti naapurin puolelle.

Korvatunturin rinne alkaa pikkuhiljaa nousta heti kämpältä lähdettyä. Vanhaa kelkan jälkeä riittää poroaidalle asti. Ollaan viimeisellä Joulupukin yksityisalueen rauhaa vartioivalla portilla, jonka jälkeen kelkka lähtee umpihangessa mouruamaan yhä jyrkempää rinnettä.

Lumi tupruaa silmille, Mulari lisää kaasua ja roikkuu kaltevimmissa paikoissa kelkan ulkopuolella yhden käden varassa, ettei ajopeli kaatuisi jyrkkään alarinteeseen. Lopulta nousu loivenee ja vauhti hiljenee. Ollaan Korvatunturin huipulla, läntisellä korvallisella.

On aika kaivaa kirjeet taskun uumenista ja tökätä ne Korvatunturin hankeen. Tehtävä on suoritettu.

Huipulla ei toistaiseksi näy mitään yllättävää, vain paksun lumen ja huurteen kuorruttamia tunturikoivuja ja kivenlohkareita. Läntisen korvan terävä kärki erottuu juuri ja juuri tunturia syleilevän pilven läpi. Viima juoksuttaa irtolunta hangen pinnalla. Sama hämärä erämaa siintää silmänkantamattomiin niin idässä kuin lännessäkin. Kaiken kaikkiaan maailma näyttää Korvatunturilta katsottuna varsin rauhalliselta ja siivolta paikalta.

Mutta missä on isäntä? Mielessä ehtii jo häilähtää epäilys, kunnes kaikki valkenee. Tietenkään joulupukki muorineen ja tonttujoukkoineen ei ole kyhännyt pajojaan ja majoitustilojaan näkösälle Korvatunturin rinteille. Muuten työrauhasta ja koko joulupukkitoiminnan edellyttämästä salaperäisyydestä ei olisi tietoakaan.

Tänne olisi rakennettu valtatie ja lentokenttä, neonvalot välähtelisivät eikä mikään olisi pyhää. Pukkipoloinen olisi markkinahumussa menettänyt ajat sitten hermonsa ja elelisi sairaseläkeläisenä Savukosken kunnalliskodissa vanhaksi savottajätkäksi tai kullankaivajaksi naamioituneena.

On selvää, että Joulupukki joukkoineen asuu ja työskentelee Korvatunturin sisällä, syvällä kallion uumenissa. Itse asiassa maastosta ja kartalta löytyy jopa todisteet muinaisesta, valtavasta louhintaurakasta: Korvatunturista lounaaseen on rajavyöhykkeen ulkopuolella 379 metriä merenpinnasta kohoava kivikasa, joka kartassa on ristitty Korvatunturin murustaksi. Se, miten tämä jättiurakka on käytännössä toteutettu, on saman luokan mysteerio kuin esimerkiksi Egyptin pyramidien rakentaminen.

Jossain ryhmyisen tunturin kupeessa on lumen ja jään alla valtaisat takorautaiset saranat, joiden varassa jyhkeä kivipaasi kerran vuodessa avautuu. Kulkusten helistessä pukki karauttaa poroineen liikkeelle tunturin kupeeseen revenneestä, tervasroihujen valaisemasta aukosta.

Pukin hävittyä etelään Naltiotunturin suuntaan kumahtaa ovi taas kiinni. Satelliittikuvissa ehkä hetken aikaa näkynyt valopiste häviää tunturin kupeesta ja tulee kuitatuksi teknisenä virheenä. Revontulet jäävät hulmuamaan pimeän erämaan yllä ja Korvatunturin vahtisusi jolkuttelee Venäjän puoleisen korvan kärjelle ulvomaan.

Muina aikoina Korvatunturilla käytetään pienempiä, ketunkolomaisia varauloskäytäviä, joita on louhikoiden kätköissä eri puolilla tunturia. Niiden kautta tonttujen ja muun henkilöstön on kätevä puikahdella maan uumenista vaihtelevilla asioilleen.

Jotain vilahtaa tunturikoivujen välissä näkökentän rajamailla. Oliko se riekko vai jotain muuta? Taitaa olla aika laskeutua huipulta. Kämpälle ehdittyä voimaton päivä on jo hiipunut yön puolelle, vaikka kellon mukaan ollaan vasta varhaisessa iltapäivässä. Rattoisan iltapuhteen jälkeen on aika hankkiutua yöpuulle. Kämpän lämmöstä on kieltämättä hieman haikeaa poistua pimeään hankeen, mutta tehtävä Korvatunturilla edellyttää yöpymistä ulkona. Koska lisenssi ei oikeuta yöpymiseen huipulla, on tyydyttävä pötkähtämään poroaidan varteen tunturin rinteeseen. Korvan juureen.

Koska lumisadetta ei ole odotettavissa, saa laavukangas jäädä pystyttämättä. Makuupussi ja -alusta vain hankeen.

Tuuli huokailee ja kohahtelee harvakseen, sammuva hiillos rapsahtelee vieressä.

Puista varisee silloin tällöin vähän lumihärmää kasvoille makuupussin aukosta. Unen rajalla korva maata vastan on helppo kuvitella jäisen tantereen kumahtelevan ontosti. Siellä sitä työskennellään...

Jokohan lienevät kirjeet hävinneet tunturin huipulta? Hakiko ne pitkäpartainen pikku-ukko vai susiko nappasi hampaisiinsa?

Aamulla edessä on 20 kilometrin hiihto Kemihaaraan ja tien päähän. Jängältä on tarkoitus luoda viimeinen silmäys Korvatunturin huipuille, mutta ne ovat kadonneet. Jylhä rinne lähtee nousemaan, mutta sulautuu sitten taivaan tasaiseen harmauteen. Seuraavan kerran olan yli vilkaistessa jäljellä on vain musta metsänreuna. Korvatunturi on kadonnut kokonaan. Missähän sitä itse asiassa tuli käytyä?

Juttu on julkaistu myös Keskisuomalaisen joulupäivän laajassa näköislehdessä 25.12. Lue koko näköislehti tästä.