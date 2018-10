Teiden talvikunnossapito kohenee jo tälle talvelle – Talvihoitoluokka nousee noin 14 000 tiekilometrillä

Perusväylänpitoon tarkoitetut määrärahat putoavat rajusti ensi vuonna. Sorateiden ja päällystettyjen maanteiden kunto tulee heikkenemään. Talvikunnossapito sen sijaan paranee.

– Liikennepaketti on 49 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti korjausvelkarahoitus päättyi, joten kokonaispudotus on noin 350 miljoonaa euroa, mikä on todella merkittävä muutos, kertoo väylänpidon toimialajohtaja Jukka Karjalainen Liikennevirastosta.

Karjalaisen mukaan sorateiden kunto on huonontunut samoin kuin muidenkin väylien. Normaalirahoitus ei riitä pitämään teitä riittävän hyvässä kunnossa.

Tilanne koheni väliaikaisesti

Tilanne koheni väliaikaisesti, kun hallitus myönsi parlamentaarisen korjausvelkatyöryhmän suositusten mukaisesti lisärahoitusta.

– Saimme 600 miljoonaa euroa korjausvelan poistamiseen kolmelle vuodelle. Lisäksi suurilta kehittämishankkeilta siirrettiin teiden sekä ratojen ja vesiväylien ylläpitoon 364 miljoonaa euroa. Näiden ansiosta teiden huononeminen pystyttiin pysäyttämään, mutta valitettavasti rahoitus päättyy ja väylien kunto alkaa huonontua.

Talvihoitoluokka nousee 14 000 kilometrillä

Karjalaisen mukaan ilman lisärahaa sekä sorateiden että päällystettyjen teiden kunto heikkenee nopeasti. Teiden talvikunnossapito kuitenkin paranee.

– Talvihoitoon tuli lisärahoitusta ja tarkoitus on, että talvihoidon taso paranee viime vuodesta jo tälle talvelle. Teemme hoitoluokkamuutoksia eli korotamme tiettyjen teiden hoitoluokkia.

Liikennevirasto aikoo nostaa talvihoidon tasoa aiempaa rohkeammin vuosina 2019–24. Pienet tason nostot ulottuvat lähes koko tieverkolle.

– Alustavien arvioiden mukaan talvihoitoluokka nousee noin 14 000 tiekilometrillä sitten, kun uudet toimintalinjat on kokonaan otettu käyttöön. Yhdessä urakkamallin muutoksen kanssa tavoitellaan merkittävää talvihoidon tason parantamista, Karjalainen sanoo.

Talvikelin määritelmä historiaan

Tarkoitus on, että raskaan liikenteen ja yhdistelmäajoneuvojen määrä otetaan hoitoluokkien määrittämisen kriteeriksi liikennemäärän lisäksi. Näin varmistetaan riittävä ja yhtenäinen palvelutaso logistiikan kannalta tärkeimmillä reiteillä. Samalla parannetaan liikenneturvallisuutta tehokkaammin kuin käyttämällä pelkkää liikennemäärää kriteerinä. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tuetaan myös täsmähoidolla.

Hoitoluokkien lukumäärää vähennetään pääteillä ja tarkistetaan hoitoluokkien liikennemäärärajat. Hoitoluokkien liikennemäärärajoja alennetaan erityisesti yhdysteillä. Alemmalla tieverkolla toimenpiteet suunnitellaan etenkin aamuliikenteen kannalta. Aurauksen lähtökynnyksiä madalletaan ja parannetaan palvelutasoa alemmalla tieverkolla tarkistamalla laatuvaatimuksia.

Lisäksi luovutaan vakiintuneen talvikelin määritelmästä ja laatuvaatimusten lieventämisestä sydäntalven aikana. Tällä tavoitellaan aiempaa nopeampaa reagointia muuttuviin sää- ja keliolosuhteisiin.