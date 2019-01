Teijo Mäkinen Joutsan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtajaksi

Joutsan Vesihuolto Oy:n hallitus on valinnut joutsalaisen yhdyskuntatekniikan teknikon Teijo Mäkisen (s. 1970) yrityksen uudeksi toimitusjohtajaksi. Mäkinen aloittaa tehtävässään kevään aikana.

Joutsan Vesihuollon nykyinen toimitusjohtaja on Tapio Kämppi on jäämässä eläkkeelle. Kämppi on hoitanut tehtävää noin yhdeksäntoista vuotta.

Mäkisellä on hyvä tuntuma Joutsan vesihuoltoon, sillä hän on työskennellyt aikoinaan Joutsan kunnan teknisen puolen työnjohdossa. Hän on ollut rakentamassa ja huoltamassa nykyistä vesi- ja viemärijärjestelmää.

Viimeksi kuluneet 14 vuotta Mäkinen on ollut palotarkastaja.