Kahden teinitytön lähentely toi ulkomaalaistaustaiselle miehelle tuomiot seksuaalisesta ahdistelusta, jotka kuitenkin kaatuivat hovioikeudessa. Alle nelikymppinen mies tarjosi tytöille alkoholia vuosi sitten kesällä Pohjois-Karjalassa. Hän tarttui tyttöjä olkapäästä ja käsivarresta ja yritti halata ja suudella heitä väkisin.

Käräjäoikeus tuomitsi miehen viime joulukuussa sakkoihin muun muassa kahdesta seksuaalisesta ahdistelusta ja alkoholirikoksesta. Tytöt olivat tekohetkellä 13-vuotiaita. Jutun pöytäkirjat määrättiin salaisiksi.

Mies valitti tuomiostaan. Hovioikeudessa hän selitti koskettaneensa tyttöjä ottaakseen heidän kanssaan valokuvia. Hän kertoi yrittäneensä olla ”tekemisissä tavallisten suomalaisten ihmisten kanssa”. Teot eivät hänen mukaansa olleet seksuaalisia. Syyttäjän mukaan mies juotti tytöille väkisin alkoholia saadakseen heidät suostumaan seksuaalisiin tekoihin.

Hovioikeus kumosi tuomiot seksuaalisesta ahdistelusta heinäkuussa 2019. Koskettelu ei ollut päätöksen mukaan seksuaalista huolimatta suuteluyrityksistä, koska olkapäätä ja käsivartta ei voida pitää ”seksuaalisesti merkityksellisinä ruumiinosina” ja seksuaalisen ahdistelun yritys ei ole rangaistava teko. Muilta osin tuomio jäi voimaan. Hovioikeuden päätös oli yksimielinen.

Toisessa Itä-Suomen hovioikeuden käsittelemässä jutussa viisikymppinen mies kähmi 16-vuotiasta tyttöä linja-autossa. Tapaus sattui Leppävirralla marraskuussa 2017.

Tyttö oli poistumassa bussista, kun istumassa ollut mies tarttui hänen takapuoleensa ja haaroihinsa. He eivät tunteneet toisiaan. Mies oli kantasuomalainen.

Käräjäoikeus tuomitsi miehen seksuaalisesta ahdistelusta sakkorangaistukseen. Mies myönsi syytteen oikeudessa. Syyttäjä puolestaan ilmoitti tyytymättömyytensä ja vaati kovempaa rangaistusta. Hovioikeus päätti kuitenkin toukokuussa 2019, ettei se käsittele juttua. Tuomio jäi lainvoimaiseksi.

Tuomiot kuvaavat sitä, kuinka vaikeaa seksuaalisen ahdistelun määritteleminen on. Rikoslain määritelmä on lyhyt: rikokseen syyllistyy, jos ”koskettelemalla tekee toiselle seksuaalisen teon, joka on omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta”.

– Jää tulkinnanvaraiseksi, millainen koskettelu on seksuaalista ja itsemääräämisoikeutta loukkaavaa. Myös tahallisuus on vaikea osoittaa, koska ihmisillä on eri käsityksiä siitä, mikä on soveliasta. Tässä on myös kulttuurieroja, kuvailee rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta.

Poliisille ilmoitetuissa ahdistelujutuissa selvittämisprosentti jää alhaiseksi. Puolet jutuista selvitetään ja vain kolmasosassa näyttö riittää syyteharkintaan. Joka toinen juttu jää siis selvittämättä. Esimerkiksi raiskauksissa selvittämisaste on korkeampi.

– Pääasiallinen syy lienee siinä, että rikosilmoituksen tekijä ei ymmärrä, että hänen subjektiivinen näkemyksensä ei ole ratkaiseva. Teon on oltava objektiivisesti katsottuna seksuaalinen ja tahallinen ollakseen rangaistava, Tolvanen sanoo.

Tolvasen ohjauksessa on valmistumassa oikeustieteen opinnäytetyö, jossa tutkitaan käräjäoikeuksien ahdistelutuomioita.

– Tulkintavaikeudet tulevat esille niissäkin. Syyttäjien on erittäin vaikea näyttää toteen, että teot täyttävät lain määritelmän.

Seksuaalinen ahdistelu kriminalisoitiin 2014. Lainsäädännöllä haluttiin puuttua tekoihin, joiden tuomitsemiseen pahoinpitely-, kunnianloukkaus- ja tasa-arvolain säännökset soveltuivat huonosti.

Tolvasen mukaan lain tulkinta ahdistelujutuissa on vakiintumatonta. Hänen mielestään olisi tarpeen, että Korkein oikeus (KKO) ottaisi käsittelyynsä ahdistelujuttuja ja linjaisi lain tulkintaa.

Toistaiseksi KKO:n ennakkopäätöksiä ei ole.

#Metoo madalsi kynnystä ilmoittaa ahdistelusta

Seksuaalisen ahdistelun kriminalisointi on ollut Suomessa tarpeen huolimatta siitä, että suuri osa rikosilmoituksista jää selvittämättä. Näin arvioi erityisasiantuntija Anja Nummijärvi tasa-arvovaltuutetun toimistosta.

– Kriminalisointi korostaa seksuaalisen ahdistelun moitittavuutta. Seksuaalisessa ahdistelussa on kysymys seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaamisesta, ja tämä teon luonne käy nyt ilmi rikoslain säännöksestä. Aiemmin jouduttiin soveltamaan esimerkiksi pahoinpitelysäännöstä.

Tasa-arvovaltuutettu valvoo tasa-arvolain noudattamista ja antaa ohjeita ja neuvoja muun muassa sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä.

Seksuaalisen ahdistelun kieltämistä rikoslaissa puolsi Nummijärven mukaan muun muassa se, että tasa-arvolaki ei ulotu yksityiselämän suhteisiin.

– Lisäksi tasa-arvolain perusteella häirintään voidaan puuttua tehokkaasti vain tietyissä tilanteissa, kuten silloin, kun kysymys on häirinnästä työyhteisössä tai oppilaitoksissa. Seksuaalisen ahdistelun kiellolla rikoslaissa voidaan puuttua esimerkiksi julkisilla paikoilla tapahtuviin tekoihin.

Seksuaalirikosten ongelmana on yleisesti piilorikollisuus.

– Esimerkiksi työpaikoilla koetusta seksuaalisesta häirinnästä jätetään usein ilmoittamatta, kun ei uskota, että sillä olisi vaikutusta tai pelätään hankaluuksia ja seuraamuksia. On tärkeää viestittää nollatoleranssia kaikenlaiselle seksuaaliselle häirinnälle ja ahdistelulle.

Nummijärvi arvioi, että #Metoo-kampanja on madaltanut kynnystä nostaa esille seksuaalista ahdistelua.

– Kampanja on tuonut seksuaalisen häirinnän osalta hyvin esiin sen, miten laajasta ongelmasta on kysymys ja miten siitä on vuosia enemmän tai vähemmän vaiettu.

Professori Matti Tolvanen arvioi, että kampanja on madaltanut myös kynnystä tehdä rikosilmoitus seksuaalisesta ahdistelusta.

– Uskoisin, että varsinaisesti perättömiä ilmoituksia ei tehdä, mutta niitä tehdään aika herkästi. Kampanjassa on nostettu esille paljon myös sellaisia tekoja, jotka eivät missään nimessä täytä rikoksen tunnusmerkkejä, Tolvanen sanoo.