"Tekeekö moottoripyörä ihmisestä rikosepäillyn?" – Näin poliisi vastaa Himoksen tarkastuksista saamaansa kritiikkiin

Poliisin suorittama valvonta ja turvallisuustarkastukset Jämsän Himoksella keskiviikkona käynnistyneessä kansainvälisessä Harley-Davidson-harrastajien Super Rally-tapahtumassa ovat saaneet osakseen kritiikkiä ja herättäneet kysymyksiä.

Tekeekö moottoripyörä heti ihmisestä rikosepäillyn? Miksi tämä eriarvoisuus heidän ja Suviseuroihin osallistujien välillä – eikö poliisi riko tässä lakia yhdenvertaisesta kohtelusta? ihmettelevät Keskisuomalaisen lukijat.

– Tarkastukset perustuvat poliisilaissa määritettyyn erityisvalvonnan tarpeeseen, joka syntyy siitä, että paikalle tulee järjestäytyneiden rikollisryhmien statuksella toimivia henkilöitä. Valvontaa tehdään niissä tapahtumissa, joissa tarvetta tiedetään rikollisten tai ääriryhmittymien vuoksi olevan. Asiaan ei vaikuta se, onko alla kaksi, kolme vai neljä pyörää tai pyöriä ollenkaan, komisario Jari Lindholm Sisä-Suomen poliisista kommentoi.

Himokseen saapui järjestäjän ilmoituksen mukaan tapahtuman avauspäivänä keskiviikkona 3 700 osallistujaa. Kun kokonaisosallistujamääräksi odotetaan jopa 10 000 moottoripyöräilijää, jatkuu menoliikenne alueelle vilkkaana myös torstaina ja perjantaina. Vain osalle tehdään turvallisuustarkastus.

– Meiltä on kysytty, miksi vaan niitä tarkastetaan, joilla on tietyn kerhon liivit ja toisaalta, miksi tarkastukseen joutuu, vaikka liivejä ei ole. Poliisi suorittaa turvallisuustarkastuksia poliisilain nojalla ja tarkastus suoritetaan pykälän säätelemänä poliisin valitsemassa laajuudessa, joka harkitaan aina tapauskohtaisesti. En voi kuitenkaan kommentoida tarkemmin, millä perusteella tarkastukseen valitaan, Lindholm sanoo poliisin salassapidettäviin taktisiin menetelmiin vedoten.

Poliisi tekee turvallisuustarkastuksia erillisessä kameravalvotussa tarkastusteltassa. Helsingin Sanomat muistutti poliisin saaneen apulaisoikeusasiamieheltä moitteita valokuvaamisesta edellisen kerran Suomessa järjestetyssä Super Rallyssa Seinäjoella 2009. Kantelun tehnyt henkilö kertoi joutuneensa kuvatuksi eri suunnista. Poliisi perusteli tuolloin kuvaamista jengiliivien merkintöjen tallentamisella liittyen tiedustelutietoihin, joiden mukaan jengien väliset jännitteet olisivat aiheuttaneet vakavan uhan tapahtuman järjestykselle ja turvallisuudelle. Apulaisoikeusasiamies hyväksyi poliisin arvion ja turvallisuustarkastukset ja olisi sallinut yleisen kameravalvonnan, muttei erillistä valokuvaamista.

– Emme kuvaa Himoksella yksittäisiä henkilöitä. Tarkastusteltoissa on kameravalvonta, josta on ilmoitettu kyltein. Myös droneilla kuvaaminen on kielletty ja ilmatila on sen vuoksi suljettu. Keskiviikkona yhden drone-lennättäjän kuvaukset saatiin keskeytettyä, Lindholm sanoi.

Muutoin tapahtuman ensipäivät eivät ole tuottaneet mittavampia seuraamuksia.

– Muutama rattijuopumus on tullut ilmi, mikä on väkimäärään nähden kuitenkin vähän. Yksittäinen pahoinpitely oli viime yöltä ja yhden anastetun pyörän taustoja selvitellään, Lindholm kertoi.