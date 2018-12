Tekonurmikenttä ja liikuntapuisto äänestettiin ulos Uuraisten ensi vuoden budjetista

Tekonurmíkenttä ja liikuntapuisto äänestettiin Uuraisten kunnanvaltuustossa ulos ensi vuoden budjetista. Kunnanhallitus oli esittänyt hankkeeseen ensi vuodeksi 650 000 euroa, josta valtion liikuntapaikka-avustuksen laskettiin kattavan 207 000 euroa.

Liikuntapuistohanketta selvittäneen työryhmän jäsenet katsoivat, että työ jäi kesken.

– Emme saaneet suunnitelmia valmiiksi, näin kiireellä ei pidä valmistella näin isoja hankkeita, totesi Matleena Kivelä (sd.).

– Maaperätutkimuksiakaan ei ole vielä tehty, eli kustannuksia ei voi vielä mitenkään tietää, Susanna Kettunen (ps.) jatkoi.

Matleena Kivelän esitys tekonurmihankkeen siirtämisestä vuodelle 2020 ja liikuntapuiston palauttaminen valmisteluun hyväksyttiin äänin 12–9, joten ensi vuonna ei hanke nytkähdä eteenpäin.

Liikuntapuiston kannattajat pelkäsivät muun muassa, että jos hanketta siirretään, se jää toteuttamatta.

– Uurainen on Keski-Suomen lapsellisin kunta, Antti-Pekka Kotilainen (kesk.) sanoi viitaten lasten suhteellisen määrään väkiluvussa.

– Hanke voidaan laittaa eteenpäin. Rahallisesti se on järjetön, mutta tässä on kyseessä arvovalinta. Meillä on paljon lapsia ja nuoria, ja kunnan pitää tarjota heille muutakin kuin vain mikä lain mukaan on pakko, Kotilainen sanoi.

Veli Hytönen (vas.) muistutti, että vaikka tekonurmikenttä investointina riipaisee, sen hoitokulut jatkossa ovat kuitenkin maltilliset.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Liisa Stenman-Kässi (kesk.) oli kunnanhallituksen esityksen takana ja muistutti hyvistä kenttäratkaisuista naapurikunnissa.

Rahallisesti hieman pienempi hanke, eli kunnanviraston kalustaminen, koki myös kovan kohtalon. Kunnanhallituksen budjettiesityksessä oli varattu 25 000 euroa uusiin kalusteisiin, mutta tämän määrärahan valtuusto pyyhkäisi Simo Koskisen (kesk.) esityksestä pois äänin 9–11, 1 tyhjä.

Kalustehankintaa vastustaneet muun muassa viittasivat kunnanviraston tulevaan peruskorjaukseen lähivuosina.

– Jos nyt hankitaan uusia kalusteita, ja virastossa ilmenisi sisäilmaongelmia, niin niitä ei voisi enää käyttää, Pia Bärlund (kok.) pohti.

Ensi vuoden toimintakate on kasvamassa noin 20,4 miljoonaan euroon eli 7 prosenttiyksikköä ennen äänestyspäätösten tuottamia muutoksia.

– Heti ensi vuoden alussa on perustettava taloustyöryhmä miettimään, miten menojen kasvua ja velkaantumista voidaan hillitä, kunnanjohtaja Juha Valkama sanoi.