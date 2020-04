Telia: Kiinteän verkon laajakaistapalvelut ovat palautumassa

Telia Finland kertoo, että sen kiinteän verkon laajakaistapalvelut ovat palautumassa. Mobiiliverkon puhe- ja datapalveluissa osalla käyttäjistä esiintyy Telian mukaan edelleen häiriöitä.

Valtakunnallinen häiriö Telian verkossa alkoi keskipäivällä. Datayhteydet eivät toimineet tuntien ajan kiinteässä eivätkä mobiiliverkossa.

Telian viestinnästä kerrottiin STT:lle aiemmin päivällä, ettei ongelman juurisyy ole vielä selvillä, mutta tuolloin epäiltiin ulkomaanliikenteessä olevaa reititinvikaa.

Elisa ja DNA puolestaan kertoivat STT:lle, ettei heidän verkoissaan tiettävästi ole ollut ongelmia. Elisan viestinnästä tosin mainittiin, että Telian ongelmien seurauksena voi olla jonkinlaisia lieveilmiöitä, jos käytössä olevien Elisan palvelujen taustalla on Telian liittymä.

Vaikutuksia muun muassa Postiin ja uutisiin

Telian ongelmat ovat näkyneet muun muassa MTV:n uutisissa. Uutispäällikkö Jukka Auramies kertoi Twitterissä, että MTV Uutiset ei ole pystynyt verkkohäiriön vuoksi julkaisemaan uutisia.

Posti puolestaan kertoi tiedotteessaan, että Telian verkkovika on vaikuttanut pakettien luovuttamiseen ja vastaanottamiseen. Palvelupisteissä ei ole voinut maksaa, ja pakettiautomaattien toiminnassa on ollut ongelmia. Ongelmia on lisäksi ollut valmiiksi maksettujen pakettien luovuttamisessa Postin palvelupisteisiin, mutta tämä saatiin jo aiemmin toimimaan. Samoin saatiin toimimaan pakettien noutaminen palvelupisteistä sekä Kotipakettien luovutus.

Nordea puolestaan kertoi, että pankin puhelinpalvelu on ollut tietoliikenneongelmien vuoksi poissa käytöstä. Mobiilipankki ja verkkopankki ovat toimineet normaalisti.

...

Korjattu aiempaa uutista klo 16.44: Elisan liittymissä ei ole hidastumisia, vaan kyse on muunlaisista lieveilmiöistä Elisan palveluissa.