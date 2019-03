Tenoriluutnantti Raimo Salo, 65, antoi Uruguaylle kiitoksen 1940-luvun nötkötistä

Laulavana tenoriluutnanttina ja dokumenttielokuvien tekijänä tunnettu kyyjärveläinen Raimo Salo, 65, kävi maanantaina erikoisella kiitosreissulla Helsingissä. Hän vei Uruguayn suurlähetystöön lahjan kiitokseksi siitä, että Suomi sai Uruguaysta vuosina 1940 ja 1941 sota-avustuksena lihasäilykkeitä ja villapaaleja.

– Huomasin viime itsenäisyyspäivänä Iltalehdessä jutun, joka kertoi uruguaylaisten Suomeen lähettämästä sota-avustuksesta. Mietin, onko kukaan koskaan kiittänyt siitä. Kolmen sodan veteraanin poikana, armeijan miehenä ja dokumentaristina minä päätin, että järjestän kiitoksen Uruguayn presidentille, Salo kertoo.

Salo otti yhteyttä Uruguayn suurlähetystöön Helsinkiin ja sai suurlähettiläs Pablo Saderilta vastauksen, että tämä ottaa Salon mieluusti vastaan ja toimittaa hänen kiitoslahjansa presidentti Tabaré Vázquezille.

Maanantaina Salo ojensi Saderille presidentille tarkoitetun lahjansa, joka on Salon tuottama ja jyväskyläläisen Esa Sirosen ohjaama lotta-aiheinen dokumenttielokuva Viimeinen testamentti englanniksi tekstitettynä.

– Elokuva on pakattu kauniiseen puiseen rasiaan, joka on tehty Kyyjärven Touhulan toimintakeskuksessa. Presidentille on myös kirje, jonka kannessa on Suomen lippu ja talvisodan aikainen kenttähartauskuva, Salo kertoo.

Suurlähettiläälle Salo lahjoitti Salon ja Sirosen tuotannosta elokuvan Eino Leinosta sekä dokumentin Rata – kuinka sota kohtasi korpikansan.

Uruguaystä lähetettiin Suomeen Iltalehden mukaan laivalla Montevideon satamasta helmikuun lopulla 1940 noin 10 500 naudanlihapurkkia eli "nötkottiä". Rahat niihin oli saatu kahden uruguaylaisen sanomalehden lukijoilleen järjestämästä keräyksestä talvisodan aikana. Purkkeihin oli painettu suomeksi teksti: "Uruguayn kansa Suomen sankarilliselle armeijalle".

Myös Uruguayn hallitus myönsi mukaan 100 000 peson eli nykyrahassa noin 614 000 euron määrärahan Suomen avustamiseksi. Summa tuli käyttää uruguaylaisten tuotteiden ostamiseen, ja sillä päätettiin ostaa vuonna 1941 villaa. Lisäksi eräänlainen Suomen ystävien yhdistys Comisión de Amigos de Finlandia keräsi yli 90 000 euroa vastaavan summan.

Iltalehden mukaan hallituksen ja yhdistyksen rahoilla ostetut villapaalit saapuivat Suomeen välirauhan aikana maaliskuussa 1941. Jatkosota alkoi saman vuoden kesäkuussa.

Kaukaisten uruguaylaisten solidaarisuuden ele Suomelle teki Saloon suuren vaikutuksen, koska hän tietää, miten niukkaa elämä Suomessa oli.

– Äitini on kertonut, että vuoden 1935 jouluna hänellä ei ollut tarjota muuta kuin suolavedessä keitettyjä perunoita. Sen takia halusin kiittää, Salo sanoo.

Salo työskenteli muun muassa opistoupseerina Ilmavoimissa Tikkakoskella. Hänet tunnetaan myös muusikkona.