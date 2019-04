Teollisuushalli palaa Keuruulla – pelastuslaitos antoi lisää tietoa

Keuruun Yritystiellä sijaitsevassa teollisuushallissa palaa.

Hätäkeskus sai ilmoituksen suuresta rakennuspalosta sunnuntaiaamuna pian kello kahdeksan jälkeen. Puoli yhdeksän aikaan päivystävä palomestari osasi kertoa, että kyseessä on metallialan yritys, muttei ehtinyt vielä kommentoida tarkemmin.

Kello yhdeksän aikaan pelastuslaitos tiedotti, että kyseessä on Suomen Vesileikkaus Oy:n tuotantotila, joka sijaitsee Yritystie 1:ssä. Tuotantotiloissa on havaittu runsaasti savua ja kohteessa on parasta aikaa useita pelastuslaitoksen yksiköitä.

Suomen Vesileikkaus Oy toimittaa esivalmistettuja komponentteja konepajateollisuuteen. Se oli vuonna 2017 Keuruun toiseksi suurin yhteisöveron maksaja.

Juttua päivitetty kello 9:10 yrityksen tiedoilla.