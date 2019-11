Teollisuusliiton Aalto: Teknologiateollisuuden kanssa kiikastaa enää palkankorotuksista, muilla aloilla heikennykset yhä pöydissä

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto arvioi, että työehtosopimus Teknologiateollisuuden kanssa voisi mahdollisesti syntyä jo viikonloppuna, mutta muiden alojen kanssa tuskin. Työehtosopimusten heikennykset on Aallon mukaan putsattu Teknologiateollisuuden pöydästä pois, mutta muiden työnantajaliittojen pöydissä esimerkiksi kiky-tunnit ovat edelleen.

– Joidenkin sopimusalojen kohdalla olemme päässeet hyvin pitkälle, mutta joidenkin osalta ei kunnolla neuvotteluja ole vielä edes aloitettu, Aalto sanoi medialle Teollisuusliiton valtuuston kokouksessa torstaina.

Aalto huomauttaakin, että 9. joulukuuta mahdollisesti alkavassa työtaistelussa on kyse koko Teollisuusliittoa ja kaikkia sen sektoreita koskevasta lakosta, ei pelkästään Teknologiateollisuudesta.

– Meillä on kymmenen eri työnantajaliiton kanssa lakkotoimet päällä. En usko, että ihan kaikkia saadaan viikonloppuna maaliin. Kun puhumme työehtosopimusten heikennyksistä, niin kaikissa muissa pöydissä kuin Teknologiateollisuuden pöydässä ne ovat edelleen.

Teollisuusliiton sovittelu on alkanut Kemianteollisuuden kanssa tänään valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla. Teknologiateollisuuden kanssa sovittelu alkaa perjantaina ja Metsäteollisuuden kanssa lauantaina.

– Millaisia esityksiä esimerkiksi Metsäteollisuus on meille tehnyt? Ei sieltä ole kikyt pois, eikä sieltä ole lähdössä heikennykset pois. Siellä on edelleen esimerkiksi palvelusvuosijärjestelmän poistaminen kokonaan, mikä tarkoittaa 72 tunnin palkan menetystä pahimmillaan. Kemian puolella on muunlaisia vastaavia asioita, Aalto valottaa.

Hän sanoo toivovansa, että ratkaisuja syntyy nopeasti, sillä koneita aletaan ajaa alas jo ensi viikon alussa, vaikka lakko on alkamassa vasta myöhemmin.

Palkankorotustasoa haetaan verrokkimaista

Aallon mukaan sopimus Teknologiateollisuuden kanssa kiikastaa enää palkankorotusten tasosta, mutta toki erimielisyyttä siitäkin riittää. Työnantaja luopuisi kiky-tunneista, mutta pihistäisi palkankorotuksista, kun taas Teollisuusliitto haluaa "24 tunnin talkootyön" eli kiky-tunnit kaikilta aloiltaan pois ilman, että sillä on vaikutusta palkankorotusprosenttiin.

Teollisuusliitto tavoittelee kaikille sopimusaloilleen samansisältöisiä sopimuksia, joten odotetaanko kaikki valmiiksi ennen kuin yhteenkään pistetään nimet alle?

– Varmaan on niin, että yksitellen ne pitää kuitenkin ratkaista, mutta katsotaan sitten, miten se teknisesti hoidetaan.

Aallon mukaan työnantajat eivät ole halunneet aloittaa neuvotteluja muissa pöydissä ennen kuin Teknologiateollisuuden sopimus on saatu valmiiksi.

– Moni liitto ja neuvottelupöytä on sitonut palkankorotukset suoraan meidän sopimusten mukaisiin palkankorotuksiin. Tässä mielessä neuvottelemme myös muiden alojen kuin pelkästään omien alojemme palkankorotuksista, ja se tietysti tuo oman vaikutuksensa neuvotteluihin.

Teollisuusliiton käsityksen mukaan yleinen linja pitää kuitenkin sisällään palkkojen lisäksi myös tekstit.

– Eli jos Teknologiateollisuuden sopimuksessa ei ole kilpailukykysopimuksen mukaisia 24 tunnin talkootöitä, niin todennäköisesti ei niiden sitten muuallakaan pitäisi olla.

Kiky-tunteja on kirjattu sopimuksiin kirjavalla tavalla eri sopimusaloilla, mutta sen ei Aallon mielestä pitäisi olla syy, miksi niitä ei voisi kaikilta aloilta poistaa.

Palkankorotusprosentteja Aalto ei lähde huutokauppaamaan valtakunnansovittelijan toimiston ulkopuolella, mutta tavoitteena on jäsenten ostovoiman kasvattaminen. Hänen mukaansa tässä otetaan huomioon inflaatio, tuottavuuden kehitys ja se, millaisia palkankorotuksia kilpailijamaissa, kuten Ruotsissa ja Saksassa on tehty.

"Ei haeta kuuta taivaalta"

Valtuustolle pitämässään puheessa Aalto sanoi, että Teollisuusliitto ei ole hakemassa meneillään olevissa työehtosopimusneuvotteluissa kuuta taivaalta, vaan oikeudenmukaista osaa yhteisesti leivottavasta kakusta.

Teollisuusliiton valtuusto käsittelee tänään ja huomenna tes-tilanteen lisäksi muun muassa liiton organisaatioon tehtäviä muutoksia sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa ensi vuodelle.

Aalto korosti jälleen, ettei Teollisuusliitto ole menossa laajoihin lakkoihin huvikseen, vaan pakon edessä. Hänen mielestään liittokierros onkin tähän asti ollut siitä erikoinen, että työnantajapuoli on liittoon katsomatta tuonut pöytään "poikkeuksellisen suuren määrän poikkeuksellisen härskejä esityksiä".

– Siis sellaisia esityksiä, jotka rahaksi muutettuna olisivat merkinneet pahimmillaan jopa 20 prosentin vaikutusta ihmisten tuloihin.

Metsäteollisuus: Teollisuusliitto liioittelee

Työnantajaa edustavan Metsäteollisuuden mukaan Teollisuusliitto liioittelee arviota työehtosopimusneuvotteluissa esillä olleiden muutosten vaikutuksesta sahoilla ja vaneritehtaissa työskentelevien tuloihin.

– Metsäteollisuus ei ole missään vaiheessa tavoitellut työntekijöiden tulotason alentamista 20 prosentilla. Vaikka kaikki Metsäteollisuuden ehdotukset summattaisiin, niiden vaikutus työntekijälle olisi keskimäärin parin prosentin luokkaa ja jää huomattavasti alle sen, mikä työntekijäpuolen esitysten työvoimakustannuksia lisäävä vaikutus olisi, Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén sanoi tiedotteessa torstaina.

Metsäteollisuus ilmoitti keskiviikkona aloittavansa kuuden vuorokauden työsulun sahoilla ja vaneritehtailla 12. joulukuuta. Työsulku toteutetaan Metsä Groupin , Pölkyn , Stora Enson , UPM :n ja Versowoodin tuotantolaitoksissa eri puolilla maata. Teollisuusliittoon kuuluvia työntekijöitä ei päästetä töihin 32 työpaikalla.

Metsäteollisuus on sanonut haluavansa työsululla vauhdittaa Teollisuusliiton paluuta neuvottelupöytään. Teollisuusliiton mukaan neuvottelut kariutuivat työnantajapuolen kohtuuttomiin vaatimuksiin. Se katsoi keskiviikkona, että työnantajan esitykset alentaisivat työntekijöiden tulotasoa lähes 20 prosenttia.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Aalto ihmetteli liiton valtuustolle torstaina pitämässään puheessaan Metsäteollisuuden käytöstä.

– Lakkoilmoituksemme jälkeen Metsäteollisuuden korkea edustaja valitteli, että kolmen päivän lakko vie kymmeniä miljoonia. Jostain syystä hän ei ole lainkaan laskenut tuplasti pitemmän aikaa kestävän työsulun kustannuksia tai tuplamenetyksiä. Vai eikö niillä nyt olekaan niin väliä, Aalto kyseli.