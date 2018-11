Teollisuusliiton Aalto Ylellä: Luottamus maan hallitukseen on mennyttä – irtisanomislakikiista katkaisi kamelin selän

Luottamuksen palauttaminen kolmikantaiseen valmisteluun on yksi työmarkkinoiden avainkysymyksistä, pohtii Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto Ylen Ykkösaamun haastattelussa. Hän huomauttaa, että kolmikannassa sorvattujen ratkaisujen etu on siinä, että niiden yleinen hyväksyttävyys on yleensä ollut suurempi kuin silloin, jos hallitus on muuttanut työelämän pelisääntöjä yksipuolisesti.

Tällä hetkellä ay-liikkeellä ei juuri ole luottamusta maan hallituksen, Aalto toteaa.

– Hallitus on pettänyt muun muassa siinä asiassa, että silloin kun kilpailukykysopimusta tehtiin, niin meille käytiin kertomassa SAK:n hallituksessa, että jos te tämän teette, työttömyysturvaan ei enää tehdä leikkauksia. Toisin kävi, Aalto muistelee.

Hän kuitenkin vakuuttaa, että keskusteluvälit pääministeri Juha Sipilään (kesk.) ovat edelleen asialliset, vaikka luottamus hallitukseen on mennyttä.

Hallituskauden aikana kasaantunut paine ay-liikkeessä purkaantui viime kuukausina, kun irtisanomislaista syntyi lihava riita. Aalto kuvailee kiistaa viimeiseksi korreksi, joka katkaisi kamelin selän.

Maan hallituksella oli tavoitteena helpottaa irtisanomista pienissä yrityksissä. Aie herätti suurta vastustusta palkansaajajärjestöissä, joista moni ryhtyi työtaistelutoimiin. Kiista alkoi laantua, kun hallitus kutsui työmarkkinajärjestöt käymään läpi perusteluja kolmikantaisesti yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesten kanssa.

Hallitus oli alun perin aikonut heikentää irtisanomissuojaa alle 20 hengen työpaikoilla, mutta laski myöhemmin rajaa kymmeneen henkeen ja poisti lopulta kokonaan maininnan henkilöstömäärästä.

Aalto näkee, että ay-liikkeen toimenpiteillä oli selkeä vaikutus lain sisältöön.

Työtaistelutoimet herättivät paljon huomiota, mutta Aallon mukaan Suomessa lakkoillaan lopulta aika vähän. Hän vakuuttaa, että ay-liike ymmärtää myös yritysten edun, eikä lakoilla ole tarkoitus kampittaa kasvua.

– Totta kai meidänkin tavoitteena on, että yritykset pärjäävät hyvin. Se on tae palkanmaksulle, Aalto sanoo.

Yhteiskuntavastuuta edunvalvojana

Haastattelussa Aalto pääsi vastaamaan entisen valtiovarainministerin Iiro Viinasen kipakoihin arvioihin ammattiyhdistysliikkeen nykytilasta. Viinanen sätti ay-liikettä vastuuttomaksi vallankäyttäjäksi aamun Helsingin Sanomien mielipidesivuilla. Viinasen mukaan ay-liike ei ole ollut aidosti työttömien asialla ja yhteiskuntavastuu on sille jäänyt vieraaksi.

Aallon mukaan ammattiyhdistysliikkeellä on yhteiskuntavastuuta siinä, että se valvoo jäsentensä etuja ja varmistaa, että työntekijöillä on kunnolliset työehdot. Aalto muistutti myös ay-liikkeen sopijaosapuolen roolista työmarkkinoilla.

– Kaikkiin sopimuksiin, joita minä olen ollut tekemässä, niin aika moni kuitenkin myös tuolta Arkadianmäeltä on näyttänyt peukkua ylöspäin ja ollut tyytyväisiä.