Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden tes-kiistan sovittelu alkaa perjantaina – Teknologiateollisuuden Helle olisi valmis luopumaan kiky-tunneista tietyin ehdoin

Suuria vientialan yrityksiä edustavan Teknologiateollisuuden ja työntekijöitä edustavan Teollisuusliiton työehtosopimuskiista siirtyy valtakunnansovittelijan pöydälle. Työriidan sovittelu alkaa perjantaina kello 12, kertoi valtakunnansovittelijan toimisto Twitterissä.

Pitkään takkuilleet neuvottelut karahtivat eilen kiville, kun Teollisuusliitto sekä toimihenkilöitä edustava ammattiliitto Pro ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ilmoittivat yhtä aikaa laajoista lakoista.

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle pitää tilannetta murheellisena.

– Meidän neuvotteluilmapiiri on ollut ihan hyvä, vaikka vaikeuskerrointa on ollut todella paljon. Meille on iso pettymys, ettemme ole pystyneet saamaan aikaiseksi neuvotteluratkaisuja. Iso pettymys oli myös se, että meitä uhataan työtaisteluilla, vaikka meillä suurin osa asioista oli Teollisuusliiton kanssa jo sovittu, Helle kertoi tänään medialle.

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välistä työntekijäsopimusta pidetään työmarkkinakierroksen päänavaajana, eli muissa pöydissä odotetaan kuumeisesti muun muassa sitä, millaisiin palkankorotuksiin avauksessa päädytään.

Helteen mukaan neuvottelujen avoimia kysymyksiä ovat tällä hetkellä palkkaratkaisu ja sopimuskauden pituus. Sen sijaan kiky-tunneista Teknologiateollisuus olisi Helteen mukaan valmis luopumaan tietyin ehdoin.

– Silloin se täytyy meidän mielestämme huomioida palkkaratkaisussa, koska kiky-tuntien poistuminen lisäisi työantajan työvoimakustannuksia 1,4 prosentilla, Helle sanoi.

Jos kiky-tunnit jäisivät osaksi teollisuuden työntekijöiden kokonaisratkaisua, olisi työnantajapuoli Helteen mukaan valmis tarjoamaan korkeampia palkankorotuksia.

Kilpailukykysopimuksen aikanaan tuoma työajan palkaton pidennys eli niin sanotut kiky-tunnit ovat olleet yksi kiperimmistä pulmista käynnissä olevalla työmarkkinakierroksella. Työnantajapuoli on halunnut pitää pidennyksistä kiinni, kun taas työntekijäpuoli haluaa niistä eroon.

Teknologiateollisuuden neuvottelujohtaja Jarkko Ruohoniemen mukaan teollisuuden toimihenkilösopimuksissa kysymys kiky-tunneista on edelleen auki.

Lakot alkaisivat joulukuussa

Helle toisti tänään Teknologiateollisuuden jo eilen esittämän kannan siitä, että Teknologiateollisuuden sopimuspöydissä ei ole enää esillä työehtojen heikentämisiä, toisin kuin työntekijäpuoli on antanut ymmärtää.

Vientialoista Teknologiateollisuuden neuvottelut ovat kuitenkin pidemmällä kuin Kemianteollisuuden ja Metsäteollisuuden, sillä Teknologiateollisuus aloitti muita aiemmin.

Laajojen lakkojen on määrä alkaa joulukuussa, ja osa niistä koskee myös Metsäteollisuuden ja Kemianteollisuuden sopimusaloja.

Teollisuusliitto ilmoitti sunnuntaina, että lakkoon menee 9. joulukuuta työntekijöitä kymmeneltä sen sopimusalalta, yhteensä noin 35 000 työntekijää. Lakon on määrä alkaa maanantaina puolenyön aikaan ja päättyä keskiviikkona 11. joulukuuta. Lakkoon osallistuu yhteensä 180 eri yritysten toimipistettä eri puolilla Suomea.

Teollisuusliiton julistaman työnseisauksen piirissä ovat muun muassa teknologiateollisuuden, malmikaivosten, kumiteollisuuden, öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuuden, kemian perusteollisuuden sekä mekaanisen metsäteollisuuden sopimisalat sekä puolustusministeriön työpaikat.

Ylempiä toimihenkilöitä edustavan YTN:n lakkovaroitus koskee noin 50:tä teknologiateollisuuden yritystä ja noin 50 000:tä ylempää toimihenkilöä. Ammattiliitto Pro ilmoitti aloittavansa kolmen vuorokauden työnseisauksen 9. joulukuuta viidellä sopimusalalla.