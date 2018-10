Teollisuusliitto nostaa irtisanomiskiistan panoksia – ensi viikolla alkaa kolmen päivän lakko sahoilla ja vaneritehtailla

Helsinki

Teollisuusliitto koventaa ensi viikolla panoksia pattitilanteeseen ajautuneessa kiistassa pienten yritysten irtisanomissuojan heikentämisestä. Liiton hallitus päätti, että puutuote- ja erityisaloilla eli muun muassa sahoilla ja vaneritehtailla lakkoillaan torstaista lauantain puoleenyöhön asti. Lakkoon on menossa noin 7 000 työntekijää yhteensä 90 toimipaikalla.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto totesi, että lakot perutaan, jos hallitus luopuu hankkeesta heikentää irtisanomissuojaa.

– Sitten olemme valmiita käymään puhtaalta pöydältä keskustelua siitä, että minkälaisia muita toimia pienten yritysten osalta voitaisiin tehdä. Niin pitkällä ei kuitenkaan vielä olla.

Jos hallitus ei luovu suunnitelmistaan, on luvassa toimia liiton muilla aloilla. Teollisuusliiton hallitus teki niistäkin päätökset perjantaina, mutta ei julkistanut niitä vielä.

– Kemian sektorille ja teknologiasektorille tulee toimenpiteitä, mutta niistä informoidaan sitten, kun niiden aika on, Aalto sanoi.

Lukkiutunut tilanne sai työministeri Jari Lindströmin (sin.) moittimaan hallituksen tapaa ajaa työmarkkinauudistuksia.

– Olemme monesti tässä matkan varrella huomanneet, että meillä on vähän liikaa palloja ilmassa, että tavallaan yksi asia ei ole mennyt vielä maaliin ja sitten ollaan jo viety seuraavaa eteenpäin, Lindström vastasi kysymykseen, onko hallitus yrittänyt haukata uudistuksissa liian suurta palaa kerralla.

– Kyllä tässä on peiliin katsomisen paikka hallituksella, Lindström sanoi eduskunnassa.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) oli määrä kommentoida tilannetta Brysselissä EU:n ja Aasian maiden ASEM-huippukokouksen yhteydessä, mutta pääministerin lehdistötapaaminen kokouksen päätteeksi peruttiin kokonaan. Valtioneuvoston kanslian mukaan ratkaisu johtui aikataulusyistä.

Myöskään valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ei ollut halukas kommentoimaan tilannetta.

Kymmenen miljoonan tappiot joka lakkopäivä

Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen luonnehti ammattiyhdistysliikkeen toimintaa vastuuttomaksi.

– Tilanne kyllä osoittaa sen, että perustetta poliittisten lakkojen rajoittamiselle on, Pärssinen sanoi STT:lle.

Yhden päivän mittainen lakko lokakuun alussa tuli Pärssisen mukaan maksamaan alan yrityksille liki kymmenen miljoonaa euroa ja kolmipäiväisen työnseisauksen kustannukset nousevat samassa suhteessa.

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle sanoi, että ilmoitus uusista työtaisteluista tuli ikävänä yllätyksenä. Teknologiateollisuus ei ole vielä ensi viikon työtaisteluissa kohteena, mutta tilanne muuttunee seuraavina viikkoina.

Helle toivoo, että hallituksen ja ammattiliittojen jo liian pitkään jatkunut kiista pystytään ratkaisemaan mahdollisimman pian.

– Riidat ratkeavat vuoropuhelulla. Tähän kiistaan on ihan varmasti on löydettävissä jokin fiksu ratkaisu. Kysymys on vain siitä, että tarvitaan tahtoa molemmilta osapuolilta ratkaista kiista, aiemmin valtakunnansovittelijana työskennellyt Helle sanoi.

– Tämä kiista on jatkunut jo aivan liian pitkään ja saanut aivan liian suuret mittasuhteet. Vahingot ovat olleet huomattavia ja niitä on tulossa lisää, jollei kiista ratkea.

TYÖRYHMÄ: SANNA NIKULA, MATIAS ÅBERG, TUOMAS SAVONEN, ANNIINA LUOTONEN, NINA TÖRNUDD