Teollisuusliitto paimentaa lakkoon myös liittoihin kuulumattomia

SAK:lainen Teollisuusliitto opastaa myös liittoon kuulumattomia työntekijöitä osallistumaan perjantain mielenilmauspäivään. Liitto kirjoittaa verkkosivuillaan, että lakko koskee kaikkia Teollisuusliiton sopimusalojen töitä ja kaikkia alojen työntekijöitä.

Teollisuusliitto muistuttaa, että liiton hallituksen tai valtuuston päättämä työtaistelu on ammattiosastojen jäseniä sitova. Ammattiosaston jäsen, joka tekee lakon aikana työtä, saa ammattiosastoltaan pyynnön esittää vastine. Liitto korostaa, että kaikilla työntekijöillä on oikeus osallistua lakkoon, olivat he liiton jäseniä tai eivät.

Teollisuusliiton linjauksesta kertoi Talouselämä.

Teollisuusliiton järjestöpäällikkö Vesa Aallosvirta perustelee liiton linjausta:

Miten Teollisuusliitto voi velvoittaa liittoon kuulumattomia osallistumaan lakkoon?

– Työt on lakossa. Ei ihmiset vaan työt.

Miten liittoon kuulumaton ihminen voidaan velvoittaa lakkoon?

– Eihän yhtään ihmistä voi estää menemästä työpaikalle. Ei yksikään lakkovahti voi käydä estämään sitä. Ei voi käydä fyysisesti kiinni, mutta viestiä sanallisesti ja kertoa siitä, minkä takia tällainen on järjestetty. Peruslähtökohta on se, että kun me julistamme ammattiliittona työtaistelun, me julistamme ne työt lakkoon, työtaistelun piiriin ja silloin se koskee kaikkia työntekijöitä. Työt on lakossa, ne ovat lakonalaista työtä.

Minkälaiset odotukset teillä on lakon kattavuudesta?

– Uskon, että lakko tulee olemaan kattava. Me olemme rajanneet siitä pois prosessiteollisuutta, kun tätä työtaistelua ei kohdisteta työnantajaa kohtaan vaan hallitusvaltaa kohtaan. Emme halua aiheuttaa kohtuuttomia vaikutuksia työnantajalle. Lisäksi normaalit suojelutyöt on rajattu ulkopuolelle, ettei terveydelle aiheuteta vaaraa.

Mitä seuraamuksia tulee, jos liittoon kuulumaton menee perjantaina kuitenkin töihin?

– Ei varmaan minkäänlaisia. Ehkä kiihkeämmissä työpaikoissa voi sanallista miekkailua tulla asian tiimoilta. Mutta ei siinä ole muuta sanktiota.