Teräsvaari Lauri Moilanen ajaa itse kauppaan vielä 91-vuotiaanakin – salaisuus terveeseen kehoon ja mieleen löytyy elintavoista ja kilpaurheilu-urasta

91-vuotiaan laukaalaisen Lauri Moilasen rivitaloasunnon ovenpielessä kiiltelee uudenkarhea mopoauto. Teräsvaari kertoo läpäisseensä puhtaasti testit, jotka tehtiin ajokorttia varten sairastelun takia.

– Poliisi oli ojentamassa korttia, kun päätin luopua siitä. Ostin auton tilalle kolmipyörämopon viime syksynä. Talvi sujui nastarenkailla hyvin.

Ostoskoppa odottaa Moilasta eteisessä.

– Kun tulen vaimon luota Sarahovin palvelukodista takaisin asuntooni, niin pistäydyn mopolla kaupassa täydentämässä jääkaapin sisältöä, kertoo Oinonen ja paiskaa kättä kotihoidon palvelupäällikkö Maarit Engelbergin kanssa.

Kotihoidon asiakkaiden ravinnon saantia on tutkittu vähän, mutta aiheesta pro gradu -työn tehnyt Engelberg sai huolestuttavia tutkimustuloksia. Muutaman vuoden takaisen tutkimuksen mukaan kolme neljästä kotona asuvasta yli 65-vuotiaasta saa ravinnostaan liian vähän proteiinia, kivennäisaineita ja c-vitamiinia.

– Ravitsemuksella on suuri merkitys iäkkäiden ihmisten terveydelle, hyvinvoinnille ja elämänlaadulle.

Elämänlaadussa on Engelbergin mukaan paljon kyse itsenäisestä liikkumisesta ja toimintakyvystä.

– Niitä voidaan tukea hyvällä ravinnolla. Heikko ravitsemustila saattaa selittää lihaskadon yleisyyttä ja sen vakavia seurauksia, sanoo Engelberg.

Moilanen on vammaisurheilussa MM- ja paralympiatason mitalisti hiihdossa. Kehossa menneisyyden hikiset latukilometrit näkyvät myönteisesti, ja myös ajatus kulkee kirkkaasti. Vaimoaan ikävöivä mies on kuitenkin vähän huolissaan, kun viime aikoina vatsa on hieman pyöristynyt.

Moilasen lounas odottaa työpöydällä lämmittämistä.

– Kunnan keskuskeittiöltä toivat kermaperunoita ja jauhelihapihvin. Myönnän, että laitoin päälle vähän voita. Mikrossa lämmittämisen jälkeen lisään vielä puolukkaa pihvin kyytipojaksi, hän sanailee ja kaataa lasiin piimää.

Pöydällä on myös täysjyväleipää juustolla ja leikkeleellä.

Aamupalaksi mies keittää kahvia ja kaurapuuroa, johon hän saattaa ripotella pakastemustikoita. Lisäksi aamupalaan kuuluu karjalanpiirakka aidon voin kanssa ja usein myös kananmuna.

Engelberg ei ole huolissaan Moilasen vatsakummusta, mutta pitää aamukuuden ja kello yhdentoista lounaan väliä hieman liian pitkänä.

– Voisit siinä yhdeksän maissa syödä kevyen välipalan, vaikka noita tummia viinirypäleitä. Mustikat, mustaherukat ja tummat rypäleet tutkitusti virkistävät muistitoimintoja.

Engelbergistä on hienoa, että Moilanen juo maitoa ja piimää, jotka ovat hyväksi lihaksille ja luille.

– Vanhukset juovat nykyään liian vähän niitä, sanoo Engelberg.

Lounasannoksesta tasan puolet perunoista ja pihvistä jää lautaselle.

– Teen aina näin, ja lopun lämmitän päivälliseksi. Päivällä välissä juon kahvit, ja se kyllä vaatii makean kahvileivän. Illalla syön vielä rypäleitä ja juon sitruunalimsaa, kertoo Moilanen.

– Lauri, näin ruokapuoli tuleekin hoitaa. Jos vatsakumpu huolettaa, niin pienennä hieman kerta-annoksia ja syö useammin. Sillä tavalla elimistösi ottaa ruuasta parhaan tehon irti, sanoo Engelberg.