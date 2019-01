Terho ehdottaa puolueille yhteistä faktantarkistuspalvelua – "Siniset seuraavalla vaalikaudella pienpuolue eduskunnassa"

Siniset on vaalien jälkeen kristillisdemokraattien ja RKP:n kaltainen pienpuolueryhmä eduskunnassa, ennustaa Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho. Hän perustaa ennusteensa siihen, että puolueessa on ehdolla tunnettuja henkilöitä.

– Tältä osastolta, niiden välimaastosta on realistinen tavoite, Terho sanoi sinisten eduskuntaryhmän ja ministeriryhmän tammikokouksen tiedotustilaisuudessa.

– Meidän henkilötunnettavuus on ihan huippuluokkaa, meillä on maan ykkösrivin politiikkoja, mutta puolueen tunnettavuus on vielä puutteellinen.

Terho myöntää, että Timo Soinin asettuminen ehdolle olisi merkittävää, mutta ratkaiseva kysymys se ei puolueelle ole. Hän sanoi, ettei tiedä Soinin päätöstä.

Puheenjohtaja ei itsekään vielä ole päättänyt, lähteekö ehdolle Helsingistä vai Uudeltamaalta. Päätös on kuitenkin tehtävä pian, jotta voi tehdä täyden vaalikampanjan, hän sanoi.

Sinisten ehdokashankinta on Terhon mukaan varsin hyvällä tolalla.

– Pelkästään jäsenistä saamme valtavan määrän ehdokkaita.

Mainosten sijaan tosiasioita

Linjapuheessaan Terho esitti puolueille yhteistä politiikan faktantarkistuspalvelua. Se voitaisiin rahoittaa suuntaamalla puoluetukia uudelleen.

Terho ehdottaa, että palvelussa puolueet ja etujärjestöt voisivat testata ideoidensa kustannukset ja toteuttamiskelvollisuuden puolueettomalla, yhdessä hyväksytyllä taholla.

– Mainosten sijaan kansalaisille tarjottaisiin tosiasioita, Terho sanoi.

Terho sanoi myös, että suoran demokratian kehittäminen on tärkeää, mutta politiikkaa ei voi typistää yhteen nettiäänestykseen, kyllä vai ei.

Sinisten puheenjohtaja otti kantaa myös poliisin resurssipulaan. Hän vaati, että jo tämä hallitus aloittaa selvityksen siitä, millä alueilla ja missä rikostyypeissä rikotustutkinnassa on suurimpia ongelmia ja mihin uusia poliisivirkoja eniten tarvitaan.

– Tehdään vielä tällä vaalikaudella tiekartta, miten ne paljon puhutut poliisin resurssien lisäykset mielekkäimmällä tavalla tapahtuisivat ja mikä on se hintalappu, Terho sanoi.

Perussuomalaisiin puolue tekee pesäeroa etenkin maahanmuuttoasioissa. Siinä missä perussuomalaiset on maahanmuuttovastainen, siniset on maahanmuuttokriittinen, Terho sanoi.

Lindström ehdolle eurovaaleihin

Tiedotustilaisuudessa sinisten varapuheenjohtaja, työministeri Jari Lindström kertoi asettuvansa ehdolle myös kevään eurovaaleissa. Hän on jo aiemmin ilmoittanut olevansa ehdolla kevään eduskuntavaaleissa.

– Pohdittuani tulin siihen johtopäätökseen, että on sitäkin kerran elämässä kokeiltava, hän perusteli eurovaaliehdokkuttaan.

Lindströmin mukaan sinisiä tarvitaan eurovaaleissa.

– Teen tässä itselleni melkoisen työtaakan keväälle, mutta ei se mitään, onhan tässä tullut otettua kuormaa päälle.

Lindström sanoo myös, että EU:lla olisi Suomesta paljon opittavaa.

– Paitsi työllisyyden, niin myös kotouttamispolitiikan osalta. Väitän, että se on tulevien vuosien yksi keskeisiä kysymyksiä Euroopalle.