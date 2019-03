Terho kertoo aavistaneensa jo hyvän aikaa, mihin ratkaisuun Soini on kallistumassa

Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho sanoo jo hyvän aikaa aavistaneensa, mihin Timo Soini on kallistumassa eduskuntaehdokkuutensa suhteen.

– Viime viikonloppuna hän kertoi lopullisesta päätöksestään, Terho sanoi tänään toimittajille eduskunnassa.

Ulkoministeri Soini kertoi aamulla julkaistussa blogikirjoituksessaan, ettei aio asettua ehdolle eduskuntavaaleissa. Prosentin kannatuksessa keikkuvalle sinisille Soinin ilmoitus on raju takaisku. Sinisillä on parhaat mahdollisuudet eduskuntapaikkoihin Uudellamaalla, jossa Soinin mukana ololla olisi todennäköisesti ollut iso vaikutus.

– Meillä on Uudellamaalla aivan uskomaton lista. Jussi Niinistö, joka tulee saamaan huikean äänipotin, jo henkilökohtaisesti. Myös minä lähden Uudeltamaalta. Simon Elo lähtee, Terho luetteli.

Terhon mukaan sellaista listaa ei olekaan, johon Timo Soini ei olisi ollut vahvistus, mutta lista on hänen mukaansa vahva siitä huolimatta.

Sellaisesta mahdollisuudesta, että Soini lähtisi EU-vaaleihin, Terho tyytyi viittamaan Soinin omiin kommentteihin.

– Sikäli kun käsitin hänen vastauksestaan, tekin jo tiedätte varmaan, mihin hän on tällä hetkellä katseensa suuntamassa. En ota tässä vaiheessa kantaa EU-vaaleihin vielä, käydään ensin eduskuntavaalit, Terho sanoi.

Tiedotustilaisuudessa Terho halusi erikseen lausua kiitokset Soinille "sekä elämäntyöstään isänmaalle, että hänen työstään yhteiselle aatteelle".

– Ja siitä työstä, mitä hän on luvannut vielä tehdä sinisen tulevaisuuden eduskuntavaalikampanjalle, Terho sanoi.

Simon Elo: Sinisillä on tulevaisuus myös ilman Soinia

Sinisen tulevaisuuden eduskuntaryhmän puheenjohtajan Simon Elon mukaan nuorella puolueella on tulevaisuus myös ilman ulkoministeri Timo Soinin ehdokkuutta.

– Kyllä sinisillä tulevaisuus on. Meillä on erinomainen ehdokaslista Uudellamaalla, jossa hän olisi ollut ehdolla. Kunnioitamme Timo Soinin päätöstä. Ura on ollut pitkä ja vaiherikas, ja jokaisen tällaisen tarinan täytyy päättyä johonkin, ja nyt se aika on tässä, Elo kertoi STT:lle.

– Kummatkin vaihtoehdot olivat koko ajan pöydällä, niin kuin hän on sanonut, eli ei siinä mielessä tullut mitenkään yllätyksenä.

Elo kertoo saaneensa kuulla Soinin päätöksestä julkisuudessa samaan aikaan kuin muutkin. Elo ei katso oman asemansa muuttuneen Soinin päätöksestä.

– Olen eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja kansanedustajaehdokas. Kansa ja espoolaiset päättävät, miten vaaleissa käy.

Blogikirjoituksessaan Soini ei vielä ottanut kantaa siihen, asettuuko ehdolle huhtikuun eduskuntavaaleja seuraavissa eurovaaleissa toukokuussa.

– Olemme kyllä avoimia jättämään sen portin vielä auki. Sen perusteella, mitä hän on kirjoittanut ja puhunut, se on mahdollista, Elo kommentoi Soinin mahdollista eurovaaliehdokkuutta.

SMP:n perintöä vaalitaan

Elon mukaan sinisten valttina eduskuntavaaleissa on Suomen maaseudun puolueen SMP:n aatteellinen perintö.

– Sininen tulevaisuus edustaa sitä aatteellista jatkumoa, joka politiikassa on maaseudun puolueesta lähtenyt. Siitä hyvä esimerkki oli, että Maaseudun Tulevaisuuden tutkimuksessa maanviljelijöiden keskuudessa meidän kannatus oli 7 prosenttia. Tältä hyvältä aatteelliselta pohjalta lähdetään näihin ensimmäisiin eduskuntavaaleihin.

Maaseudun Tulevaisuuden teettämässä tutkimuksessa sinisten kannatus ylitti seitsemän prosentin alle 40-vuotiaiden viljelijöiden parissa. Yli viiden prosentin kannatuksen puolue saa luomuviljelijöiltä. Tutkimukseen vastasi 854 viljelijää.

Maaseudun Tulevaisuus muistutti sinisten viljelijäkannatuksesta tulkintoja tekeviä siitä, että pienessä joukossa virhemarginaalin vaikutus on merkittävä.

Simon Elon mukaan SMP:n perinteitä pitävät yllä useat puolueen listoille olevat konkaripoliitikot, kuten Vaasan vaalipiirissä ehdolle asettunut valtiopäiväneuvos Raimo Vistbacka.

Vistbacka oli kansanedustaja lähes neljännesvuosisadan ajan 1987–2011. Hän oli liikenneministerinä Harri Holkerin (kok.) hallituksessa 1989–1990.