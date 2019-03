Terho tavoittelee sinisille vaaleissa jopa kymmentä kansanedustajaa

Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho sanoo STT:n haastattelussa luottavansa siihen, että sinisillä on eduskuntaryhmä myös eduskuntavaalien jälkeen. Sinisten tavoite eduskuntavaaleissa on paikka pienpuolueena ja 5–10 kansanedustajaa.

Viime aikojen gallupeissa sinisten kannatus on roikkunut yhden ja kahden prosentin välillä. Kylmää vettä tuli niskaan kuluneella viikolla, kun selvisi, ettei Timo Soini lähde enää ehdolle eduskuntavaaleihin. Soinin poisjäännissä sinisten kannalta on erityisesti kirvelevää se, että hän olisi ollut ehdolla Uudellamaalla. Uudellamaalla sinisillä on ennakoitu olevan parhaat mahdollisuudet eduskuntapaikkoihin.

Uudeltamaalta on ehdolla sieltä aiemminkin valittu puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.). Nyt Helsingistä Uudenmaan vaalipiiriin siirtyy myös Kirkkonummella kasvanut puheenjohtaja Terho, joka kuvailee Uudenmaan vaalipiiriä kotoisaksi. Samalla tässä kodissa on matala piilevä äänikynnys, eli pienpuolueella on paremmat mahdollisuudet saada oma ehdokas valituksi.

– Puheenjohtajan tulee olla ehdolla siellä, mistä siitä puolueelle on mahdollisimman paljon hyötyä. Uusimaa on sellainen vaalipiiri. Uudellamaalla meillä on lista, joka ei häviä millekään puolueelle, Terho sanoo STT:n haastattelussa.

Melkoinen käsiteyhdistelmä

Terho määrittelee sinisten edustavan vanhan suomalaisuusliikkeen snellmannilaista isänmaallisuutta. Siniset lohkesi perussuomalaisista 2017. Lohkeamisen jäljet ovat tuottaneet kitkerää nokkapokkaa perussuomalaisten ja sinisten välillä. Terho sanoo, ettei siniset määrittele itseään perussuomalaisten kautta.

– Jatkamme sitä pitkää Vennamon-Soinin linjaa ja sen kansanliikkeen viemistä nykyaikaan.

Siis J.V. Snellmannin, Veikko Vennamon ja Timo Soinin linja, melkoinen käsiteyhdistelmä.

– Snellman siellä kaikkien taaimpana 1800-luvulla saakka, fennomaanisuus ja Suomenmielisyys. Siis se, että Suomelle on joku omalaatuinen tarkoitus ja tehtävä. Snellman on oma henkilökohtainen poliittinen idolini, sanoo entinen suomalaisuuden liiton puheenjohtaja Terho.

J.V. Snellman oli filosofi, kirjailija ja sanomalehtimies, joka vaikutti merkittävästi esimerkiksi suomen kielen asemaan.

Sinisten miljardilista on "tavoite"

Tuhat uutta poliisia kentälle, tavoitteeksi 100 hävittäjää ja vaiheittain autovero pois. Sinisten vaalitavoitteilla on useisiin miljardeihin nouseva hintalappu. Sinisten puheenjohtaja Terho korostaa, että he eivät tee vaalilupauksia, vaan yhteensä miljardeihin nousevassa kokonaisuudessa kyse on "tavoitteista".

– Tietoisesti minun puheenjohtajapäätöksellä emme lähteneet lisäämään rahalupauksia erilaisiin tavoitteisiin, Terho sanoo.

Perjantaina eronpyyntönsä jättäneessä hallituksessa viiden ministerisalkun voimalla istuneiden sinisten Terho puhuu "vanhoista puolueista".

– Vanhat puolueet yrittävät epärealistisilla lupauksilla ostaa ihmisiä äänestämään aatetta, joka on kauan sitten kadonnut johonkin. Hallitusneuvotteluissa rahalupaukset sitten katoavat savuna tuuleen, kuten aina ennenkin, Terho sanoo.

Hänen mukaansa siniset ei tee tällaisia ”satanen kuussa sinulle, jos äänestät meitä" -avauksia.

Terho haluaa löytää rahaa tavoitteiden täyttämiseen monen muun puoluejohtajan tapaan työllisyysasteen edelleen nostamisesta.

Työllisyysasteen trendi on tällä hetkellä yli hallituksen tällä vaalikaudella tavoitteleman 72 prosentin. Terhon mukaan työllisyysastetta pitää nostaa edelleen 75 prosenttiin ja myöhemmin pitäisi päästä lähelle 80:aa prosenttia.

Prosentteja on helppo heitellä, mutta lähelle 80:aa prosenttia menevä työllisyystavoite on erittäin kova. Työllisyysasteen nostamiseen siniset tarjoaa muun muassa työkykyohjelmaa, jossa käydään läpi jokaisen työttömän, erityisesti pitkäaikaistyöttömän, tarvitsemat palvelut.

Kokonaisuutena 80 prosentin työllisyysasteen tavoittelu tulee Terhon mukaan vaatimaan "ennennäkemättömiä päätöksiä". Tarkoittavatko "ennennäkemättömät päätökset" koskemista yleissitovuuteen?

– Kuten työministeri on sanonut, yleissitovuudesta täytyy keskustella, miten sitä kehitetään. Sen perusajatuksesta me siniset emme ole luopumassa, Terho sanoi.