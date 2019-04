Terrorismirikosten korkea näyttökynnys voi houkutella radikalisoituneita Suomeen, arvioi supon päällikkö Lännen Medialle

Suojelupoliisi pitää terrorismirikosten näyttökynnystä liian korkeana, kertoo Lännen Media.

Keskusrikospoliisi (KRP) on tutkinut viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana 27 terrorismirikoskokonaisuutta. Lisäksi KRP:n selvittelyssä on ollut noin sata terrorismiin liittyvää esiselvitystä ja ennalta estävän toiminnan ilmoitusta. Rangaistukseen on johtanut vain Turun isku. Tiedot ilmenevät Lännen Median KRP:ltä maaliskuun alussa pyytämistä tilastoista.

Supon päällikkö Antti Pelttari arvioi, että terrorismirikosten korkea näyttökynnys voi houkutella radikalisoituneita Suomeen.

– Vaikuttaa siltä, että rikosvastuu muissa Pohjoismaissa, varsinkin Norjassa ja Tanskassa, toteutuu terrorismirikoksissa selvästi paremmin kuin Suomessa, Pelttari sanoo Lännen Medialle.

KRP kertoo poliisin estäneen muutaman terrori-iskun Suomessa. Lännen Median tietojen mukaan estettyjä iskuja on neljä.