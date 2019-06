Tervaskannon suksi kulkee – Alpo Peltolasta Kannonkosken Tervaskanto

Sunnuntaina Kannonkosken Nuottalassa Antin Soiton yhteydessä julkistettiin Kannonkosken tämän vuoden Tervaskanto. Kuntalaisten ehdotusten perusteella arvonimen sai tällä kertaa liikuntaneuvos Alpo Peltola.

– Olisihan niitä ollut ikänsä ja tekemistensä puolesta enemmän Tervaskantoja kuin minä, kertoo Peltola ajatelleensa kuultuaan valinnastaan. Mutta kun Peltolaa kuuntelee, voi hänenkin todeta olevan todellinen Tervaskanto.

Työuransa Peltola teki Kannonkosken kunnan palveluksessa. Ensin teknisten aineiden opettajana, sittemmin rehtorina ja sivistystoimen johtajana.

– Aloittaessani sivistystoimen johtajan tehtävät rehtorin työn ohessa vuonna 1996, elettiin tiukkoja aikoja. Niinpä tein tuota työtä ilman erillistä korvausta, rehtorin palkalla.

Vuonna 2004 eläkkeelle jääneelle Peltolalle työ oli aina mieluisaa, mutta yksi asia tuntui hankalalta.

– Toimiessani sivistysjohtajana jouduimme lopettamaan Kannonkoskella kolme kyläkoulua, vaikka olisin toivonut niiden voivan jatkaa. Oppilaita kouluihin ei kuitenkaan yksinkertaisesti enää riittänyt. Myönteisenä seurauksena kyläkoulujen lakkauttamisesta oli kuitenkin se, että kirkonkylän koululla voitiin luopua yhdysluokista. Näin koululle saatiin kuusi luokanopettajaa neljän sijasta.

Nyt Peltolaa ei näy koululla enää kuin tiistai-iltaisin. Samasta paikasta lähes samalla kellonlyömälläkin hänet on löytänyt jo vuosikymmenten ajan.

– Olen vetänyt kansalaisopiston teknisen työn piiriä vuodesta 1969 lähtien, eli nyt 50 vuoden ajan. Vielä jatketaan, mutta en lupaa enää seuraavia 50 vuotta, Peltola naurahtaa.

Kansalaisopiston ryhmässä toisten tapaaminen on lähes yhtä tärkeää, ellei tärkeämpääkin, kuin käsillä tekeminen. Porukka on vakiintunut niin, että osallistujia on hiukan toistakymmentä.

Työnsä lisäksi Peltola tunnetaan ennen kaikkea urheilumiehenä, kuten vuonna 2012 saatu liikuntaneuvoksen arvonimikin osoittaa.

Oman liikkumisen lisäksi hän on ehtinyt vaikuttaa lukuisissa luottamustehtävissä urheilujärjestöissä. Listalta löytyy paikallisen Kannonkosken Kihon lisäksi Hiihtoliitto, Kuntourheiluliitto ja niin edelleen. Eikä Kannonkoskella ole juurikaan sellaisia urheilukilpailuja, joita Peltola ei selostaisi.

– Kannonkosken Kihon johtokunnassa olen edelleen ja toimin myös hiihtojaoston puheenjohtajana.

Tällä hetkellä Peltolalle itselleen tärkein laji on hiihto. Kannonkosken maastot sopivat harrastukseen oivallisesti.

– Tästä on helppo lähteä liikkeelle. Kun käy kotoa Piispalassa, tulee siitä juuri sopiva 20 kilometrin hiihtolenkki.

Viime talvi oli Peltolan mukaan huono hiihtotalvi, kilometrejä kertyi hänen mukaansa vain 1300.

– Kevättalvella ei päässyt jäälle hiihtämään kuten normaalitalvina.

Vuosien aikana Peltola on myös valmentanut useita hiihtäjiä.

– Vieläkin voisin ainakin jonkin verran neuvoa hiihtäjänalkuja, mutta monikaan ei ole lajista enää kiinnostunut.

Peltola viihtyy vaimonsa kanssa edelleen hyvin Kannonkoskella, etenkin talvikaudella ja kesälläkin erilaisten tapahtumien aikaan.

– Tänä kesänä on ohjelmassa muun muassa Lions Clubin tervahaudan poltto.

Kesällä pariskunta viettää paljon aikaansa myös Peltolan lapsuuden kotikunnassa Jämsässä. Siellä on kesämökki, joka tarjoaa paljon puuhaa.

– Kun nurmikon leikkaa ja tekee puutarhatöitä, niin sellaisen hyötyliikunnan jälkeen ei paljon tarvitse enää lähteä lenkille.

Jämsän mökillä järjestetään puuhaa myös muille.

– Olen jo lapsuudesta saakka organisoinut erilaisia kilpailuja. Nyt meillä on ollut jo 10 vuoden ajan oma hölkkätapahtuma Jämsässä joka juhannusaatto. Tänäkin vuonna juoksijoita oli liki 30, Peltola toteaa.