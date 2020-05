Terveydenhuollon tarpeisiin valmistettujen suojavarusteiden kotimainen tuotanto on käynnistynyt – ministeri Haatainen: Voi parhaimmillaan kattaa sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeet suu-nenäsuojusten ja hengityksensuojainten osalta

Terveydenhuollon tarpeisiin valmistettujen hengityssuojien ja suojavaatteiden kotimainen tuotanto on käynnistynyt. Kolme yritystä on tällä viikolla aloittanut kirurgisten suu-nenäsuojusten ja kasvomaskien valmistuksen. Yritykset ovat Filterpak, Lifa Air ja Teho Filter.

Suojatakkien ja -esiliinojen valmistus on lähtenyt liikkeelle jo aiemmin.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) antoivat asiasta tilannekatsauksen.

Ensi viikolla käynnistyy myös kotimaisten hengityksensuojainten valmistus. Terveydenhuollon käyttöön tarkoitettujen hengityssuojien valmistuksen ovat käynnistämässä muun muassa Screentec , SJT-Investment Group ja Eagle Filters .

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) viime viikolla esittämän arvion mukaan kirurgisten suu-nenäsuojusten kulutus sairaaloissa on tällä hetkellä 450 000 kappaletta vuorokaudessa. Muun sosiaali- ja terveydenhuollon puolella tarve on lähes samansuuruinen, joten yhteenlaskettu tarve on lähes miljoona kappaletta vuorokaudessa.

– Jos kapasiteetti saadaan täysimääräisesti käyttöön, kotimaisen valmistuksen pitäisi jo yksinään kattaa sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeet sekä suu-nenäsuojusten että hengityksensuojainten osalta. Myös suojavaatteissa meillä on edellytykset merkittävään kotimaiseen tuotantoon, arvioi ministeri Haatainen.