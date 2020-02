Terveysasemalle tulevien potilaiden vastaanottokäytännöt kirjavia – niin ajanvaraukseen kuin aukioloihin liittyvät käytännöt vaihtelevat asemittain

Potilaiden vastaanoton käytännöt terveysasemilla ovat hyvin kirjavia, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemästä laajasta kyselystä.

Yleisin työn organisoimisen malli on lääkärin ja hoitajan työpari, joka on käytössä 45 prosentissa terveysasemia. Lisäksi noin 60 prosenttia terveysasemista on ainakin jollain tapaa nimennyt osalle väestöstään omalääkärin ja 75 prosenttia omahoitajan.

Noin 60 prosentilla asemista ollaan tyytyväisiä käytössä olevaan työn organisoinnin malliin, mutta lääkäripula ja resurssivaje hankaloittavat sovittujen työmallien toteuttamista asemilla.

Esimerkiksi ajanvaraukseen ja aukioloon liittyvät käytännöt vaihtelevat huomattavasti asemittain. Käytännöt voivat vaihdella myös terveysasemien sisällä.

Toiminta voi olla vakiintumatonta ja sekavaa etenkin terveysasemilla, joissa henkilöstön vaihtuvuus on suurta, arvioi THL:n ylilääkäri Anu Niemi. Toisaalta epäselvät työprosessit ovat helposti yksi syy henkilöstön vaihtuvuuteen.

Ratkaisuna vastaanoton laajennus virka-ajan ulkopuolelle

Terveyskeskusten tulisikin kehittää työtään niin, että työprosessit olisivat vakiintuneita ja vastaisivat asiakkaiden tarpeisiin, THL suosittaa.

Yhtenä ratkaisuna THL ehdottaa virka-ajan ulkopuolelle laajennettua vastaanottoa. Virka-ajan ulkopuolelle laajennettu kiireettömän ja kiireellisen hoidon vastaanotto on paitsi asiakaslähtöistä myös keino purkaa terveysasemien jonoja, THL arvioi.

Virka-ajan ulkopuolinen vastaanottotoiminta on toistaiseksi melko vähäistä, mutta kyselyn perusteella monet terveyskeskukset ovat lisäämässä iltavastaanottoja. Eniten virka-ajan ulkopuolista ilta- ja viikonloppuvastaanottoa suhteutettuna terveysasemien määrään tarjotaan Helsingin ja Uudenmaan sekä Lapin sairaanhoitopiirien alueella.

Joillakin alueilla virka-ajan ulkopuolisen vastaanoton tarjoaminen on lopetettu kokonaan vuoden 2015 jälkeen.

Kaksiosainen kysely lähetettiin kaikille Manner-Suomen 133 terveyskeskukselle toukokuussa 2019. Kyselyn ensimmäinen osa suunnattiin terveyskeskusten johdolle, toinen terveysasemien operatiiviselle johdolle. Terveyskeskuksille suunnatun kyselyn vastausprosentti oli peräti 99,2.