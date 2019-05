Teuvo Hakkarainen lähtee europarlamenttiin pitämään huolta suomalaisista metsistä – "Voin viedä reaalitietoa Eurooppaan"

Kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen työmatkat Viitasaarelta pitenevät, kun mies tuli sunnuntaina valituksi Euroopan parlamenttiin perussuomalaisten toisena läpimenijänä. Se ensimmäinen on Laura Huhtasaari. Hakkaraisella oli 29 070 ääntä, kun laskematta illalla oli enää 0,1 prosenttia äänistä.

Vielä sunnuntaina Hakkarainen ei tiennyt, miten käytännön järjestelyt sujuvat, niin Eurooppaan muuton kuin Arkadianmäen valtakirjan suhteen.

Perussuomalaisten vaalivalvojaisissa Jyväskylässä Hakkarainen esiintyi hyväntuulisena vaikka takana oli kova vaalityökiertue. Näin siitäkin huolimatta, että hitaan tuloslaskennan vuoksi epävarmuus europaikasta eli varsinaisen äänestyspäivän illassa pitkään.

Hakkaraisella on Brysseliin ja Strasbourgiin lähtiessä yksi selkeä viesti Euroopalle.

– Se on metsäpolitiikka. Sen pitää pysyä suomalaisten käsissä, on se sen verran tärkeä tulonlähde meille. Meillä on sitä paitsi asiassa yli sadan vuoden kokemus. Osaamme hoitaa metsiämme. Voin viedä tästä reaalitietoa Eurooppaan, olenhan melkein syntynyt kannonnenässä, Hakkarainen kertoi.

Kokonaisuudessaan maaseutupolitiikka on Hakkaraisen ykkösaiheita meppinä. Hakkaraisen mukaan maaseutupolitiikka on puhtaasti Eurooppa-keskeistä. Suomalaiseen maaseutupolitiikkaan pääseekin hänen mukaansa vaikuttamaan vain EU:n kautta, siksi EU:n parlamentti.

Samalla Hakkarainen muistutti, että nyt Keski-Suomesta on peräti kolme meppiä (Hakkarainen, Henna Virkkunen ja Mauri Pekkarinen).

– Se on pieneltä maakunnalta kova juttu.

Maahanmuutosta Hakkarainen totesi, että Suomesta ei pidä tehdä Euro-Arabiaa, mutta muutoin illan linja oli maltillinen.

– Tässäkin asiassa vastustamme vain Suomelle haitallisia tekijöitä. Mutta sen vastustamisen teemme kriittisesti, Hakkarainen sanoi.

Kielitaidosta kysyttäessä Hakkarainen totesi, että englantia hän osaa, mutta ei “poliittista englantia”.

Kysyttäessä eduskuntaäänien kohtalosta (yli 8 000), Hakkarainen sanoi kertoneensa jo syksyllä, että voi asettua euroehdokkaaksi. Lisäksi Hakkarainen totesi, että hänen paikalleen eduskuntaan nyt nouseva jyväskyläläinen Toimi Kankaanniemi on “hyvä ja rehellinen kansanedustaja, joka paneutuu politiikkaan”.

Kankaanniemi, 69, ei kevään eduskuntavaaleissa pystynyt uusimaan valtakirjaansa vaan jäi varasijalle lyhyen vaalikamppanjan jäljiltä. Nyt eläkeläinen tekee paluun politiikkaan “lyhyen lomajakson jälkeen”.

Perussuomalaisten isoja teemoja Euroopassa ovat liittovaltiokehityksen estäminen, tukien lopettaminen, talousyhteistyön kehittäminen sekä EU:n saaminen kansanvaltaisemmaksi. Perussuomalaiset eivät aja Suomen eroa unionista mutta suhtautuvat kriittisesti organisaatioon.

Maahanmuutto on perussuomalaisille isompi ja ajankohtaisempi ongelma kuin ympäristö. Puolue pitää Suomea globaalisti vähäisenä ympäristöhaittana, joka on jo ottanut vastuuta ympäristöongelmista.