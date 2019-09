Teuvo Hakkarainen sai Hondurasista säihkyvän hymyn, mutta hammasturismissa on myös riskinsä: "Tämä on aivan kriittistä"

Hammaskaluston remontti ulkomailla kiinnostaa suomalaisia, mutta halvemman hinnan houkutuksen mukana tulee tukku riskejä, joista on hyvä olla perillä ennen matkalaukkujen pakkaamista. Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Matti Pöyry alleviivaa, että suuret suuoperaatiot ovat aina pitkiä prosesseja, joihin ei kannata rynnätä suuna päänä.

– Kiinnostus hammasturismia kohtaan on kasvanut, mutta määrällisesti sitä tehdään aika vähän. Hinta on hyvä kannustin, mutta tiettyjä riskejä siihen sisältyy, Pöyry sanoo.

Kela maksaa korvauksen EU-maissa tehdyistä hammashoidoista, mutta esimerkiksi esteettiset hoidot ja proteesit eivät ole Kela-korvattavia Suomessa eivätkä näin ollen myöskään ulkomailla.

Suoria tilastoja siitä, kuinka monta suomalaista matkaa vuosittain ulkomaille hammasremonttiin, ei ole. Suosittuja hammasturismimaita, joihin järjestetään kokonaisia pakettimatkoja, ovat esimerkiksi Viro ja Unkari. Tilastoihin Kelan maksamista korvauksista on mukaan laskettu ihmiset, jotka asuvat ulkomailla ja käyttävät paikallisia palveluita. Näin ollen tilastoissa näkyvät muun muassa Ruotsi ja Espanja.

Useiden, jopa kymmenien tuhansien eurojen hammasremontissa jo prosentuaalinenkin alennus kohoaa tuntuvaksi. Ulkomailta hoidon hakemiseen kannustaa suun terveydenhuollon muuta terveydenhuoltoa huonompi asema Suomessa ja sen myötä paljon korkeammat asiakasmaksut, Matti Pöyry sanoo

– Enpä ole lukenut suomalaisesta, joka lähtisi hakemaan itselleen vaikka lonkkaniveltä Intiasta.

Hammasimplantit nousivat puheenaiheeksi tiistaina, kun viitasaarelainen europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen (ps.) kertoi Keskisuomalaisessa hankkineensa kahdeksan hammasimplanttia Hondurasissa. Hinnaksi 80 tunnin työstä tuli 12 000 euroa. Hammasimplantti on leukaluuhun kiinnitettävä keinojuuri, johon voidaan esimerkiksi kiinnittää hampaalle uusi kruunu.

Matti Pöyry toteaa, että ulkomailta on mahdollista saada hyvää hammashoitoa. Hammasmatkailusta kiinnostuneiden kannattaa kuitenkin selvittää kaikki yksityiskohdat etukäteen – ja mahdollisimman tarkasti. Hän ei ota kantaa Hakkaraisen hoitoon vaan pohtii asiaa yleisesti.

– Merkittävin riskitekijä on aika. Jos laaja hoito tehdään lyhyessä ajassa, riski siitä, että hoidossa oikaistaan, kasvaa, Pöyry sanoo.

Oikaiseminen voi tarkoittaa, että esimerkiksi hampaiden ja ienten tulehduksia ei hoideta kunnolla. Tulehdus pitää hoitaa ensin pois, jotta implantit eivät muutaman vuoden kuluessa irtoa omia aikojaan, Pöyry sanoo. Virheellistä toimintaa olisi myös se, että tervekin hammasjuuri poistetaan vain siksi, ettei aikaa tulehduksen hoitoon ole, hän jatkaa.

– Lähtökohta meillä on se, että omia hampaita, vaikka olisivat paikattuja tai juurihoidettuja, pyrittäisiin hyödyntämään niin pitkälle kuin on järkevää. Pohjoismaissa keskusteluun on noussut myös se, että lääketieteellisen turismin on todettu olevan tärkeä syy antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien leviämiselle niistä maista, joissa antibiootteja voi ostaa ilman reseptiä.

Mitä kauemmas kotimaasta ja kulttuurista matkustetaan, mukaan tulee myös muita huomioitavia yksityiskohtia. Suunnitelma tulevasta hammashoidosta kannattaa tehdä lääkärin kanssa perusteellisesti.

– Yksiselitteisesti ei voida sanoa, millaista hoitoa juuri minun suuni tarvitsee, vaan vaihtoehtoja on aina. Jos lääkäri ja asiakas eivät puhu samaa kieltä, olenko varma, että saan juuri sitä hoitoa, mitä tarvitsen?

Pöyry muistuttaa, että hampaisiin liittyy kulttuurieroja. Esimerkiksi Yhdysvalloissa suositaan paperinvalkoista, viivasuoraa hammasrivistöä, Euroopassa puolestaan haetaan enemmän luonnollista tulosta.

– Nykyään esimerkiksi kuvankäsittelyn avulla voidaan suunnitella yhdessä, millaiset hampaat laitetaan. Suomessa pyritään yleensä siihen, että muutos aiempaan ei muodostu liian suureksi.

Entä, jos jotain menee pieleen? Pöyry muistuttaa, että isot hammasremontit tarvitsevat seurantaa.

– Jos ulkomailla tehdyn ison hammashoidon jälkeen kävelen Suomessa hammaslääkärille ja pyydän, että katsokaapas onko kaikki kunnossa, jatkumo katkeaa. Tällöin tarvittaisiin hyvin tarkat hoitotiedot ja röntgenkuvat, jotta päästäisiin kärryille, mitä on tehty, mutta tilanne ei silti vastaa sitä, että hoidon antaja vastaa myös sen seurannasta.

Maailmanlaajuisesti hammasmarkkinat ovat suuret. Tämä näkyy siinä, että hammasklinikat mainostavat laatupalkintojaan leveästi, mutta mitään kansainvälistä rekisteriä tai valvovaa toimielintä ei ole. Lisäksi klinikoiden käyttämien osien kirjo on vähintään yhtä runsas.

– Jos implantit tarvitsevat jälkikäteen huoltoa, on mahdollista, ettei Suomessa olekaan sellaista meisseliä, jolla kyseiset mutterit ja ruuvit voitaisiin vaihtaa, Pöyry selventää.

Potilasvakuutus korvaa vain Suomessa annettua hoitoa. Kohdemaan osalta etukäteen kannattaa selvittää, mihin ottaa yhteyttä, jos jotain menee pieleen.

Kun paluu kotimaahan säihkyvän hymyn kanssa koittaa, varsinainen työ vasta alkaa. Pöyryn mukaan hampaiden puhdistamisesta ei voi tällöin laistaa.

– Hammasimplantteja täytyy osata pitää puhtaana siihen tarkoitetulla välineistöllä. On välttämätöntä, että se käydään potilaan kanssa kädestä pitäen läpi. Tämä on aivan kriittistä, etteivät hampaat ole parin vuoden kuluttua kädessä.

Pöyryn mukaan Suomessa on tullut vastaan hyvin epäonnistuneita hoitoja. Irronneiden implanttien jälkeen uusintakierros on edellistään isompi projekti.

– Vaikka hammashoito ulkomailla olisi halvempaa, omista hampaista huolehtiminen ja vaurioiden korjaaminen varhaisessa vaiheessa on aina edullisinta, Pöyry sanoo.