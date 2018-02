Teuvo Hakkarainen sanoo työtoverin kohdelleen häntä epäasiallisesti eduskunnassa – "Minua on tultu halaamaan lupaa kysymättä"

Perussuomalaisten kansanedustaja Teuvo Hakkarainen väittää työtoverinsa kohdelleen häntä epäasiallisesti eduskunnassa vuosien ajan. Hakkarainen kirjoittaa tapahtuneesta Keskisuomalaisen mielipidepalstalla. Kirjoituksessaan hän ei nimeä suoraan, kenestä kollegasta on kyse, mutta puhuu selvästi kansanedustaja Veera Ruohosta (kok.), jota Hakkarainen itse lähestyi epäsopivasti joulun alla.

– Toivon työtoverini, jota lähestyin häntä loukkaavalla tavalla eduskunnan kahvilassa, pohtivan omaa viikoittaista, jos ei aika ajoin myös päivittäistä käytöstään eduskunnassa eli yhteisessä työpaikassamme. En minäkään ole nauttinut niistä tilanteista, kun minua on tultu halaamaan minulta lupaa kysymättä ”Lempi-Hakkarainen” -sanojen saattelemana. Olen tuntenut oloni kiusalliseksi. En tiedä, onko kyseessä hyväntahtoinen ele, flirtti vai mitä se on, mutta minulle se on tuntunut vastenmieliseltä, Hakkarainen kirjoittaa.

– Olisin toki voinut sanoa työkaverilleni ”ei”, mutta se on vaikeaa. En halua nolata ketään. Etenkään kun paikalla on muita ihmisiä. Tätä on kuitenkin jatkunut vuosia ja olen iloinen siitä, että se on ohi.

Hakkarainen katosi julkisuudesta viime joulukuussa sen jälkeen, kun hän oli perussuomalaisten pikkujoulujen aikaan ottanut niskalenkin kansanedustaja Ruohosta ja suudellut häntä väkisin eduskunnan kuppilassa. Ruoho teki Hakkaraisen käyttäytymisestä rikosilmoituksen.

Tapausta seuranneen kohun myötä Hakkarainen ilmoitti jättävänsä perussuomalaisten 2. varapuheenjohtajan tehtävän. Helmikuun alussa Hakkarainen jäi pitkälle sairaslomalle eduskuntatyöstään.

"Viinan suhteen nollatoleranssi"

Mielipidekirjoituksessaan Hakkarainen kirjoittaa myös seksuaalisen häirinnän esiin nostaneen Me too -kampanjan saaneen valtavat mittasuhteet, jossa ylilyönneiltä ei ole vältytty.

– Eipä uskoisi, että elämme oikeusvaltiossa, jossa periaatetta ”syytön kunnes toisin todistetaan”, arvostetaan tai noudatetaan. Nyt en puhu vain itsestäni, Hakkarainen kirjoittaa.

Hakkarainen kuitenkin myös toteaa, että hänen paljon julkisuuttaan saaneesta "mokastaan" on seurannut myös hyvää. Eduskunnan puhemies Paula Risikko on esimerkiksi linjannut, että eduskunnassa ei jatkossa järjestetä samaan aikaan pikkujouluja ja täysistuntoja.

– Eduskuntatyöskentely ja alkoholi eivät sovi yhteen. Paljon kriittistä tarkastelua ja muutoksia tarvitaan tuon korskean rakennuksen sisällä. Siellä tehdään tärkeitä päätöksiä, ihmisten elämään vaikuttavia. Minä lupaan osaltani jatkossa tehdä kaikkeni, jotta kansalaisten antama valtakirja saa vastetta, Hakkarainen kirjoittaa.

Oman alkoholinkäyttönsä sanoo olevan tällä hetkellä "hyvällä tiellä". Alkoholin hän sanoo korvanneensa liikunnalla.

Lue Hakkaraisen mielipidekirjoitus kokonaisuudessaan täältä.