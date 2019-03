Teuvo Hakkarainen vaihtoi kohua aiheuttaneen tekstin kampanja-autonsa kyljessä

Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps.) kertoo Keskisuomalaiselle luopuneensa kohua aiheuttaneesta "Matu, mistä tulet? Sinne menet!" -tekstistä kampanja-autonsa kyljessä. Poliisi kertoi perjantaina aloittavansa omaehtoisesti esiselvityksen auton kyljessä olleesta vaalimainoksesta. Poliisi ei ole ollut Hakkaraiseen yhteydessä esiselvitykseen liittyen, Hakkarainen kertoo lauantaina.

Hakkaraisen mukaan esiselvityksen aiheuttanut teksti on nyt korvattu sanoilla "En ole teoriaherra, olen kansanmies". Auton toisessa kyljessä ollut teksti "Turvapaikkaturistit ulos joka ukko" on Hakkaraisen mukaan edelleen paikallaan.

Hakkarainen kertoo tehneensä muutoksen, "ettei tulisi väärinkäsityksiä".

Hakkarainen kertoo, että hän ei keskustellut muutoksesta perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon kanssa. Halla-aho ei aiemmin lauantaina ottanut kantaa siihen, mitä Hakkarainen sittemmin auton kyljestä poistetulla tekstillä tarkoitti. Hakkarainen itse selitti kohun alkumetreillä "matun" viittaavan maaseudun tulevaisuuteen.

– Kyllä sanalla "matu" on perinteisesti tarkoitettu maahantunkeutujaa eli turvapaikkaturistia. Vastustamme toki puolueena turvapaikkaturismia, eli turvapaikkajärjestelmän hyväksikäyttöä, elintasosiirtolaisuuden kanavana. Se on eri asia, millä lailla tämä kannattaa ilmaista, mutta tämä on puolueen kanta tähän kysymykseen, Halla-aho totesi lauantaina STT:lle.