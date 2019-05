"Teuvo on hyvä jätkä" – Kannattajat toivovat Hakkaraisesta eurovaalien ääniharavaa

Perussuomalaisten eurovaalitilaisuus kauppakeskus Sepässä Jyväskylässä jouduttiin siirtämään lauantaina kauppakeskuksen paraatipaikalta, rullaportaiden edestä Prismaan johtavalle käytävälle, koska parhaalle paikalle oli järjestetty lastentapahtuma.

– Mieluummin olisimme olleet varaamallamme paikalla, mutta ei voi moittia. On tässäkin paljon kulkijoita, Uuraisten perussuomalaisten puheenjohtaja Lauri Virtanen kommentoi eurovaalistandilla.

Puolueen paikalliset järjestävät olivat saaneet tiedon paikan iirtymisestä vasta edellisiltana. Syynä siirtoon oli se, että lastentapahtuman vatsastapuhujan ja Jussi Halla-ahon puheet olisivat olleet samaan aikaan.

Käytävällä erottuivat sloganit Jotain rajaa ja PS nostaa sykettä. Vähän ennen kello yhtä paikalla oli paikallisaktiiveja, ja lisää tuli.

Paikalla olleista Jyväskylän perussuomalaisten puheenjohtaja Jarmo Nahkamäki kertoi kohta lähtevänsä hakemaan Teuvo Hakkaraista, jonka edellinen tilaisuus oli keskustassa.

Ennen Hakkaraisen tuloa paikalliset puhujat korostivat, että puolue on kyselyjen mukaan nyt maan suurin ja että europarlamenttiin on menossa kolme perussuomalaista, ääniharavina Laura Huhtasaari ja Teuvo Hakkarainen.

Eräs järjestäjistä kantoi korkeita pahvi-Teuvoja esittelypöydän viereen.

Pahvi-Teuvot osoittautuivat uudeksi tuttavuudeksi myös Hakkaraiselle itselleen, ja heti saavuttuaan hän napsi niistä kuvan, pari kännykällään. Sitten viitasaarelainen sahuri tarkisti uteliaana pahvikuvien takana olevan pystytysmekanismin.

Väkeä virtasi lauantaiostoksille ruokakärryjen kanssa. Moni ohikulkija otti kuvia. Tutummilta Hakkarainen sai jämäköitä kädenpuristuksia ja olalletaputuksia, niin kuin esimerkiksi jämsäläiseltä Harri Koivistolta.

– Muista mitä sanoin silloin Jämsässä. Saat paljon ääniä! Ei kun tsemppiä, Koivisto kertoi huikanneensa Hakkaraiselle.

Koivisto oli sanonut Hakkaraiselle aiemmin eduskuntavaalikiertueella, että jos tämä lähtee eurovaaleihin, tulee varmasti valituksi.

– Teuvo on hyvä jätkä. Sillä eivät ole edustajan tehtävät nousseet päähän ja se osaa kuunnella tällaista tavallista työmiestä. Ja sitten kun Teuvon kanssa rupeaa keskustelemaan, ei miehellä ole mihinkään kiire niin kuin monilla muilla poliitikoilla, Koivisto arvioi.

Vähän kauempana puheita oli kauan aikaa kuunnellut Urpu, joka halusi kertoa vain etunimensä. Hän sanoi, että perussuomalaiset on ainoa puolue, joka puhuu asiaa, käyttää talonpoikaisjärkeä eikä kulje laput silmillä niin kuin muut puolueet.

– Nyt jauhetaan ilmastonmuutoksesta. Jos joku näistä lukisi vähän Raamattua ja sitä, mitä Jumala sanoo maapallon hallinnasta ja ilmiöstä, jossa nyt eletään. Hän, joka on meidät on lunastanut, on tehnyt maanjäristykset ja ilmastonmuutokset ja muut.

Urpu arvioi myös, etteivät toimittajat anna perussuomalaisten ehdokkaiden sanoa sanottavaansa.

– Olen lähettänyt televisioon viestiä, että sivistäkää vähän niitä haastattelijoita, että ihminen saisi vastata rauhassa ja kertoa perusajatuksensa.