Ticketmasterille tehtiin tietomurto, asiakkaiden tiedot vaarantuivat

Lippuja myyvä Ticketmaster on joutunut tietomurron kohteeksi. Ticketmasterin mukaan osa sen asiakkaiden henkilö- ja maksutiedoista on saattanut joutua tuntemattoman kolmannen osapuolen haltuun.

Murron aiheutti haittaohjelma, joka havaittiin lauantaina Inbenta Technologiesin ylläpitämässä asiakastukijärjestelmässä. Inbenta Technologies on Ticketmasterin käyttämän sovellustoimittaja. Ticketmaster on sulkenut Inbenta-tuotteet kaikilta verkkosivuiltaan.

Tietomurto on Ticketmasterin mukaan koskettanut alle viittä prosenttia yhtiön maailmanlaajuisesta asiakastietokannasta. Se koskee asiakkaita, jotka ovat ostaneet tai yrittäneet ostaa lippuja syyskuun 2017 ja kesäkuun 23. päivän välisenä aikana.

Ticketmasterin tämän hetken käsityksen mukaan tietomurto koskettaa vain tiettyä osaa Britannian asiakkaista. Ticketmaster on lähettänyt sähköpostia asiakkailleen, joita tietomurto on saattanut koskea. Yhtiö kertoo selvittävänsä parhaillaan, kuinka tietomurto on vaikuttanut asiakastietoihin, ja tekevänsä yhteistyötä viranomaisten ja luottokorttiyhtiöiden sekä pankkien kanssa.

Varotoimenpiteenä Ticketmaster suosittelee kaikkia asiakkaitaan vaihtamaan salasanansa ja tarkkailemaan tilitapahtumiaan väärinkäytön tai identiteettivarkauden varalta.

Ticketmaster on avannut tietomurron seurauksena sivun tietoturva.ticketmaster.fi, jolla se kertoo tietomurrosta.