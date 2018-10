Tiedätkö, kuinka suuresta vyötärönympäryksestä pitäisi jo huolestua? Vyötärölihavuuden yhteys metaboliseen oireyhtymään sai vahvistusta tutkimuksessa

Tuore Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkimus vahvistaa vyötärölihavuuden yhteyttä metaboliseen oireyhtymään. TtM Hanna Kuninkaanniemen väitöstutkimuksessa metabolisen oireyhtymän ja vyötärölihavuuden yhteys oli selkeä.

Tutkituista henkilöistä, joilla ei ollut metabolista oireyhtymää, vain neljä prosenttia oli lihavia. Jos henkilöllä oli lisäksi korkea verenpaine, yhteys metaboliseen oireyhtymään oli vielä selkeämpi.

– Kun riskin tunnistaa, siihen on mahdollista tarttua. Vyötärölihavuus on indikaattori, joka jokaisen on helppo havaita. Olennaista onkin, että elintapamuutos saa jostain tarvittavan kimmokkeen. Tässä terveydenhuollon asiantuntijoilla ja neuvontamenetelmien kehittämisellä voi olla merkittävä rooli, Kuninkaanniemi sanoo Jyväskylän yliopiston tiedotteessa.

Metabolisella oireyhtymällä tarkoitetaan aineenvaihdunnallista häiriötilaa, jossa samalla henkilöllä on useita terveyttä uhkaavia häiriöitä yhtä aikaa. Häiriöstä kertovia tunnusmerkkejä ovat se, jos miehellä vyötärön ympärysmitta on yli 100 senttimetriä ja naisella yli 90 senttimetriä, kohonnut verenpaine (130/85 tai enemmän), pienentynyt veren HDL-kolesterolin eli hyvän kolesterolin määrä, suurentunut veren triglyseridien määrä, sekä verensokerin oleminen ylärajoilla tai kohonnut yön paaston jälkeen. Metabolisesta oireyhtymästä voidaan puhua, jos kolme edellä luetellusta viidestä kohdasta toteutuu.

Näillä kriteereillä metabolinen oireyhtymä on yli kolmasosalla aikuisista suomalaisista miehistä ja naisista yli neljäsosalla.

Metabolinen oireyhtymä lisää merkittävästi todennäköisyyttä sairastua muun muassa kakkostyypin diabetekseen, sydän- ja verisuoniperäisiin sairauksiin ja tiettyihin syöpiin.

– Positiivista on se, että riskitilanteeseen voi vaikuttaa omilla elintavoilla. Ensisijainen hoitokeino on elintapamuutos, erityisesti terveellinen ravitsemus ja riittävä fyysinen aktiivisuus ovat tärkeitä, Hanna Kuninkaanniemi sanoo.